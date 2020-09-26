ماذا ترتدين لاجتماعات الأونلاين وعبر زووم؟.. خبيرة مظهر تجيبك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - مازالت أزمة الكورونا تحتم على الكثيرين العمل من المنزل؛ من أجل تحقيق فكرة التباعد الاجتماعي، ومعها أصبح مفهوم الاجتماعات الأونلاين هي الأكثر تطلبًا وانتشارًا بين الموظفين.

وهنا يأتي السؤال الأهم: ماذا ترتدين لاجتماعات الأونلاين وعبر زووم؟ لتجاوبنا خبيرة المظهر شيماء الحسيني عن القواعد المهمة لإطلالتك العملية.

أخطاء تجنبيها لإطلالة رسمية بالمقام الأول وأنتِ بالمنزل

أخطاء تجنبيها لإطلالة رسمية بالمقام الأول وأنتِ بالمنزل



أخبرتنا خبيرة المظهر شيماء الحسيني أنه من الخطأ الاستهانة بمظهركِ باجتماعات الأونلاين، فهي لا تقل أهمية ولا تختلف كثيرًا عن إطلالة أثناء الذهاب إلى العمل؛ لأنها تتطلب الستايل الرسمي والجاد، ويحضرها نفس الأشخاص الذين تقابلينهم في الواقع.

وكذلك عليكِ الانتباه إلى أن تكون الإطلالة متكاملة، من الأعلى إلى الأسفل، على سبيل المثال إذا اعتمدت البدلة الرسمية، فيجب أن ترتديها كاملة، وليس فقط البليزر للجزء العلوي؛ تحسبًا لأي ظرف من الممكن أن يحدث أثناء الاجتماع، أو ربما تتحرك زاوية الكاميرا دون أن تنتبهي، بالإضافة إلى شعوركِ بالثقة وبالجدية بإطلالتكِ.

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البدل الرسمية المخططة تناسب كل أشكال الجسم

البدل الرسمية المخططة تناسب كل أشكال الجسم



إذا كنتِ ترغبين في اختيار إطلالة تناسب كل أشكال الجسم، أو تبحثين عن ستايل أكثر رشاقة، فجربي البدلة الرسمية المخططة بالطول، كهذا الموديل الذي اخترناه لكِ من مجموعة Louis Vuitton لويس فيتتون، للأزياء الجاهزة لشتاء 2020، للبليزر والبنطلون الأسود المخطط بالطول باللون الأبيض.

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التايور مع حزام الخصر فكرة مميزة لإطلالة أنثوية بالاجتماعات الأونلاين

التايور مع حزام الخصر فكرة مميزة لإطلالة أنثوية بالاجتماعات الأونلاين



من الممكن أن تعتمدي فكرة التايور مع حزام الخصر؛ لإطلالة أنثوية بالاجتماعات الأونلاين، خاصة بتلك الأوقات المهمة التي يحضر فيها الاجتماع الكثير من الشخصيات المهمة، ولتظهري أمام الكاميرا بإطلالة مميزة ورشيقة بالوقت عينه، كالموديل من مجموعة Prada برادا، مع حزام الخصر العريض، باللون الأسود.

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الألوان الأساسية والكلاسيكية خياركِ الأنسب لإطلالة جادة

الألوان الأساسية والكلاسيكية خياركِ الأنسب لإطلالة جادة



تخبرنا خبيرة المظهر شيماء الحسيني أن أفضل الدرجات لإطلالة رسمية أنيقة باجتماعات الأونلاين، هي التي تعتمد على الألوان الأساسية كالأبيض والأسود، وكذلك الدرجات الكلاسيكية مثل البني والبيج والرمادي.

وأضافت أن مزج تلك الدرجات مع بعضها هو التنسيق الأفضل، لاجتماعات العمل بشكل عام، مثل اختيار الجاكيت الأسود، مع التوب الأبيض؛ لكي تبرز المرأة شخصيتها العملية بالاجتماعات.

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ماذا عن إكسسوارات المجوهرات والحلي؟

ماذا عن إكسسوارات المجوهرات والحلي؟



لا تنصح خبيرة المظهر شيماء الحسيني بارتداء المرأة للكثير من الإكسسوارات المختلفة بإطلالتها الرسمية خلال الاجتماعات؛ لأنها من الممكن أن تحول اللوك من كلاسيك إلى كاجوال، وكذلك سوف تشتت انتباه الآخرين أثناء الاجتماع.

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