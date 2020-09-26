زوجات لاعبين أثاروا الجدل برسائل غامضة وألفاظ بذيئة.. آخرهن زوجة الحضري

علاقات و مجتمع

قبل أيام انتشرت مجموعة من الرسائل الصوتية المسربة بين حارس مرمى المنتخب السابق، عصام الحضري، وفتاة مكسيكية تدعى "جيوفانا فال"، وهو ما حسمه "الحضري"، بالتعليق على الواقعة المثيرة للجدل عبر حسابه على "تويتر".

وقال الحضري في تعليقه: "يا جماعة منعًا للقيل والقال وأنا مبحبش أتكلم كتير فى أي موضوع يحصل، اللي بيطلب مني رسالة صوتية أو فيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه فى حدود الأدب أنا بعمل ده بالحب وبالود والدليل إن فى دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي وبفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري"، هكذا اكتفى "الحضري" بالتعليق على الواقعة، التي لم يحاول نفي حدوثها.

الحكاية لم تنته عند ذلك، إذ نشرت الفتاة المكسيكية، مجموعة من الرسائل الصوتية، نسبتها لزوجة "الحضري"، وهي تطالبها بوقف المراسلات بينها وبين زوجها "الحضري"، وتضمنت الرسائل مجموعة من الألفاظ البذيئة، بحسب ما نشرته الفتاة المكسيكية".

وعلقت الفتاة المكسيكية على رسائل "صابرين" زوجة الحضري، بحسب زعمها، قائلة: "حقاً أسوأ عدو للمرأة هو المرأة! زوجة الحضري بتشتمني أنا وصديقتي كأنني أنا المخطئة، أن زوجها الناضج والذي يبلغ من العمر 47 عاماً ارتبط بأخرى من عمر أولاده وكذب على كلاً منا".

ظهور زوجة عصام الحضري، زاد من الجدل حول واقعة الفتاة المكسيكية وزوجها، ومن وقت لآخر، تصدرت زوجات بعض لاعبي كرة القدم، المشهد في مواقف جدلية.

رسالة غامضة من زوجة محمود علاء

رسالة غامضة نشرتها إيمان عادل، زوجة اللاعب محمود علاء، مدافع الفريق الأول بنادي الزمالك، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على "إنستجرام"، لم توضح أسبابها حتى الآن.

"قبل ما تسمع عني اسمع مني، ماتبقاش زي كيس الزبالة، كل من هب ودب يعبيه"، رسالة أولى نشرتها "إيمان"، تلتها رسالة أخرى جاءت: "كفاية حب تصنع، كفاية حوارات، كفاية قلة أصل، كفاية كلام علينا من ورانا، كفايا عك، كفايا يا منافقين".

رسائل "إيمان" لم يفهم مقصدها، إذ لم تكشف أسبابها، لكنها أثارت الجدل بين متابعيها ومتابعي زوجها اللاعب محمود علاء.

يارا زوجة عماد متعب

في شهر يوليو الماضي، تصدر اسم يارا نعوم، زوجة لاعب الأهلي السابق عماد متعب، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما روته سيدة تدعى "بسنت القاضي"، عبر حسابها على "فيس بوك"، بأن "يارا" تنمرت بخادمة نزلت حمام السباحة: "الشغالة متنزلش أنا مش هنزل المياه مكان الشغالة" كان جزء مما نشرته "بسنت" زاعمة أنه جاء على لسان زوجة عماد متعب.

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وعقب تصدر اسم "يارا" محرك البحث جوجل، قررت الرد على الواقعة المنسوبة لها، في منشور عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، نافية ما جاء على لسان السيدة: "هذه الأسرة قامت بالزج باسمي وباسم زوجي، مستغلين شهرته في تشهير واضح، وسوف نتخذ الإجراءات القانونية حيال هذا التشهير، الذي في باطنه نوع من التنمر ضدي وضد زوجي".

زوجة جمال حمزة

قبل أشهر قليلة خرجت رشا بدر عبد السلام، زوجة لاعب نادي الزمالك السابق جمال حمزة، في تصريحات مطلقة عدة ألفاظ نابية، معبرة عن غضبها واستيائها من رئيس نادي الزمالك وقتها، أثارت حولها الجدل حول هذه الألفاظ.

ومن ضمن مقاطع الفيديو التي خرجت بها "رشا" عبر قناتها الشخصية على "يوتيوب"، حينما هاجمت رئيس نادي الزمالك، بسبب أحداث القمة الشهيرة التي لم تلعب، ووقتها كشف رئيس نادي الزمالك عن نيته في مقاضاة زوجة جمال حمزة وحبسها.

وردت "رشا" وقتها، قائلة: "أنا تحبسني، ده أنت المفروض تتحبس 180 سنة، عشان بتغلط في كل الناس وتشتمهم، بتشطب عضويتي أنا وجمال، طب وجمال ماله، أصلا يحرم علينا النادي وأنت فيه، ده الأعضاء زهقوا من اللي بتعملوا فيه، وعيالي كده كده مشتركين في نادي اجتماعي تاني".

ومن جانبه، علق جمال حمزة، على ألفاظ زوجته النابية، خلال استضافته في برنامج "الحكم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، قائلًا: "كل واحد يتحمل نتيجة كلامه اللي بيقوله على السوشيال ميديا"، موضحًا أن "النقطة كلها أن ابن معرفش مين أو زوجة معرفش مين قالت كذا".

وتابع "حمزة" في رده على سؤال الإعلامية مي حلمي، عن "ماذا لو تمت معاقبة زوجته؟": "هقف معها وهزعل لو اتعاقبت، لكن في النهاية كل واحد يتحمل نتيجة الكلام اللي قاله".

زوجة محمد عنتر

أما دنيا الحلو، المعروفة بـ"حسناء الزمالك"، وهي زوجة لاعب الزمالك محمد عنتر، فاعتادت مشاركة متابعيها ببعض صورها، التي وصفها البعض بالجريئة، أو الظهور في مقاطع فيديو لمشاركة المتابعين عن حياتها اليومية.

ومن المقاطع الشهيرة لـ"حسناء الزمالك"، حينما مازحت المشجع الأهلاوي "أمح"، إذ عرضت عليه الزواج من شقيقتها مقابل التخلي عن تشجيع الأهلي، والانضمام لمشجعي الزمالك.

وفي مقطع فيديو نشرته "دنيا" عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، مع "أمح"، رفض الأخير عرضها للزواج من شقيقتها، إذ بدأت الفيديو: "أمح أنا مش هجوزك أختي غير لما تقلب زملكاوي"، ليرد عليها: "أنا مشجع أهلاوي متعصب ومينفعش"، وأنهى الثنائي مقطع الفيديو بـ"الجوازة باظت".