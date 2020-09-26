دينا الشربيني ترفع الأثقال.. ونور عمرو دياب تعلق: اشتغلي عليها (فيديو)

لايف ستايل

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها وهي تمارس رياضة رفع الأثقال.

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وظهرت "دينا" في الفيديو، وهي مرتدية الملابس الرياضية داخل صالة "الجيم"، تمارس رفع الأثقال، معلقة على الفيديو: "عودة للمسار".

وتفاعل معها متابعيها على "انستجرام" في التعليق على الفيديو، منهم نور، ابنة الفنان عمرو دياب، قائلة: "اشتغلي عليها".

وتلقت بعض التعليقات من المتابعين، منها: "عاش"، "بحبك أوي بجد وتستهلي كل خير"، "كل الدعم يا دينا يا قمر".

وكان آخر ظهور للفنانة دينا الشربيني، من خلال الكليب الأخير أماكن السهر، مع الفنان عمرو دياب، وجاء من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.