آلام الرقبة.. ما هي الأسباب والعلاج؟

صحة

آلام الرقبة أصبحت منتشرة مع الجلوس لفترات طويلة على المكاتب، أو بسبب التمارين الرياضية القاسية، ويقدم لك موقع "هن"، كل ما تريد معرفته عن آلام الرقبة بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي المتخصص.

ما هي آلام الرقبة؟

يتكون عنقك من فقرات تمتد من الجمجمة إلى الجزء العلوي من الجذع. تمتص أقراص العنق الصدمات بين العظام.

تدعم عظام وأربطة وعضلات رقبتك رأسك وتسمح بالحركة، يمكن أن تسبب أي تشوهات أو التهاب أو إصابة ألم الرقبة أو تصلبها.

يعاني العديد من الأشخاص من آلام أو تصلب في الرقبة من حين لآخر، وهو ما قد يكون ناتجًا عن إصابة من السقوط أو الرياضات الاحتكاكية أو الخبط.

في معظم الأحيان، لا يعتبر ألم الرقبة حالة خطير ويمكن تخفيفه في غضون أيام قليلة.

ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يشير ألم الرقبة إلى إصابة خطيرة أو مرض ويتطلب رعاية الطبيب.

إذا كنت تعاني من ألم في الرقبة استمر لأكثر من أسبوع أو كان شديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى، فاطلب العناية الطبية على الفور.

أسباب آلام الرقبة

يمكن أن يحدث ألم الرقبة أو تصلبها لعدة أسباب.

شد وإجهاد العضلات.

هذا عادة بسبب الأنشطة والسلوكيات مثل:

وضع سيء للرقبة.

العمل في مكتب لفترة طويلة دون تغيير.

النوم مع رقبتك في وضع سيء.

هز رقبتك أثناء التمرين.

إصابة.

الرقبة معرضة بشكل خاص للإصابة، خاصة في حالات السقوط وحوادث السيارات والرياضة، حيث تضطر عضلات وأربطة العنق إلى التحرك خارج نطاقها الطبيعي.

إذا تم كسر عظام الرقبة (فقرات العنق)، فقد يتلف الحبل الشوكي أيضًا. يُطلق على إصابة الرقبة الناتجة عن اهتزاز الرأس المفاجئ اسم الإصابة.

نوبة قلبية

يمكن أن يكون ألم الرقبة أيضًا أحد أعراض النوبة القلبية، ولكنه غالبًا ما يظهر مع أعراض أخرى للنوبة القلبية، مثل:

ضيق في التنفس.

التعرق.

غثيان.

التقيؤ.

ألم في الذراع أو الفك.

إذا كانت رقبتك تؤلمك وتعاني من أعراض أخرى للنوبة القلبية، فاتصل بالإسعاف أو اذهب إلى غرفة الطوارئ على الفور.

تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي ألمًا وتورمًا في المفاصل ونمو العظام. عندما تحدث هذه في منطقة الرقبة، يمكن أن تحدث آلام في الرقبة.

هشاشة العظام تضعف العظام ويمكن أن تؤدي إلى كسور صغيرة. غالبًا ما تحدث هذه الحالة في اليدين أو الركبتين، ولكنها قد تحدث أيضًا في الرقبة.

الألم العضلي الليفي هو حالة تسبب آلامًا في العضلات في جميع أنحاء الجسم، وخاصة في منطقة الرقبة والكتف.

مع تقدمك في العمر، يمكن أن تتدهور فقرات عنق الرقبة. يُعرف هذا باسم داء الفقار، أو هشاشة العظام في الرقبة. هذا يمكن أن يضيق المسافة بين الفقرات. كما أنه يزيد الضغط على مفاصلك.

عندما تبرز الفقرة، نتيجة لصدمة أو إصابة، فقد يزيد الضغط على النخاع الشوكي أو جذور الأعصاب. وهذا ما يسمى القرص العنقي المنفتق، والذي يُعرف أيضًا بالقرص المنزلق أو المنزلق.

يحدث تضيق العمود الفقري عندما يضيق العمود الفقري ويسبب ضغطًا على الحبل الشوكي أو جذور الأعصاب عند خروجه من الفقرات.

يمكن أن يكون هذا بسبب الالتهاب طويل الأمد الناجم عن التهاب المفاصل أو حالات أخرى.

في حالات نادرة، يحدث تصلب في الرقبة أو ألم بسبب:

التشوهات الخلقية

الالتهابات

خراجات

الأورام

سرطان العمود الفقري

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متى ترى طبيبك

إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع، استشر طبيبك. يجب عليك أيضًا زيارة الطبيب إذا كان لديك:

آلام شديدة في الرقبة بدون سبب واضح.

حمى.

صداع الراستورم.

الغدد.

غثيان.

التقيؤ.

صعوبة في البلع أو التنفس.

ضعف.

خدر.

تنميل.

ألم يشع أسفل ذراعيك أو ساقيك.

عدم القدرة على تحريك ذراعيك أو يديك.

عدم القدرة على لمس صدرك بذقنك.

ضعف المثانة أو الأمعاء.

إذا تعرضت لحادث أو تعرضت للسقوط وألمت رقبتك، فاطلب الرعاية الطبية على الفور.

علاج آلام الرقبة

يعتمد علاج آلام الرقبة على التشخيص. بالإضافة إلى التاريخ الشامل والفحص البدني من قبل طبيبك، قد تحتاج أيضًا إلى واحد أو أكثر من دراسات التصوير والاختبارات التالية لمساعدة طبيبك على تحديد سبب ألم رقبتك:

تحاليل الدم.

الأشعة السينية.

الأشعة المقطعية.

فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.

تخطيط كهربية العضل، والذي يسمح لطبيبك بفحص صحة عضلاتك والأعصاب التي تتحكم في عضلاتك.

البزل القطني (البزل الشوكي)

اعتمادًا على النتائج، قد يحيلك طبيبك إلى أخصائي.

قد يشمل علاج آلام الرقبة:

العلاج بالجليد والحرارة.

التمرين والتمدد والعلاج الطبيعي.

مسكن آلام.

حقن الكورتيكوستيرويد.

مرخيات العضلات.

طوق العنق.

المضادات الحيوية إذا كان لديك عدوى.

العلاج في المستشفى إذا كان السبب هو حالة مثل التهاب السحايا أو النوبة القلبية

الجراحة

تشمل العلاجات البديلة:

العلاج بالإبر.

العلاج بتقويم العمود الفقري.

تدليك.

التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد (TENS).