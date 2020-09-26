طريقة عمل جمبرى بالخلطة مع أرز الصيادية بالجزر

مطبخ

كتب: هن - 03:19 ص | السبت 26 سبتمبر 2020

تعتبر أكلة الجمبرى من أكثر الأكلات التي يفضلها البعض، لذلك تقدم لكِ "هُن" طريقة عمل جمبرى بالخلطة وأرز الصيادية بالجزر، على طريقة الشيف ياسمين مرسي. المكونات جمبرى بالخلطة. أرز الصيادية بالجزر. توابل الجمبرى كارى كركم كمون ملح فلفل السبع بهارات معلقة زيت ليمون وقشرة في التتبيلة بصلة مقطعة حلقات. ثوم بودر. أرز الصيادية المقادير أرز مصرى. Advertisements زيت. بصلة كبيرة مكعبات. جزرة كبيرة مبشورة. ملح. فلفل. كمون. كارى. طريقة التحضير ضرورة الاهتمام بالتسوية 10 دقائق للحفاظ على اللون النهائى الجمبرى خلط جميع التوابل والليمون مع الزيت وربع كوب مياه 10 دقائق. طريقة عمل الأرز تشوح البصلة في الزيت حتى تصل لدرجة لون الأرز. يشوح الجزر ونضع مياه مغلية والأرز والتوابل. الجديد في المكونات للأرز مستردة. كاتشاب. صويا صوص. مكعب مرقة خضار.

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