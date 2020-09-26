الامارات | #النصف_الحلو.. «فارفيتش» تُطلق حملة أبواب تُفتح على عالم الموضة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «فارفيتش» تُطلق حملة أبواب تُفتح على عالم الموضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 سبتمبر 2020

أعلنت FARFETCH، المنصة الرائدة عالمياً في مجال الأزياء الفاخرة، عن إطلاق حملتها الترويجية العالمية الجديدة تحت عنوان Open Doors to a World of Fashion - أبواب تفتح لك على عالم الموضة. ومن المقرر نشر هذه الحملة على منصات الإعلانات الخارجية والمطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، علاوة على حلول الإعلان التلفزيونية المستهدفة addressable TV لأول مرة بالنسبة للشركة. وستكشف الحملة أيضاً، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ FARFETCH، عن هويتها التجارية الجديدة ونظام تصميم يتضمن إدخال مونوغرام Fuse المبتكر.

وبذلك تطرح الشركة نموذج أعمالها الفريد عبر جولة إعلانية حيوية ومتنوعة الأساليب، بالاعتماد على مبادئ تتمحور حول قيم الانفتاح والتفاؤل، لتقدم رحلةً ترويجيةً تحتفل بعودة اللقاء بعد فترة من التباعد الاجتماعي، وتعزّز شعور الأفراد بفخر الانتماء إلى المجتمع العالمي.

وفي إطار تعليقها على الموضوع، صرّحت هولي روجرز، رئيسة العلامات التجارية لدى FARFETCH: «تعزّز هذه الحملة الترويجية شعور التفاؤل وأواصر التواصل، حيث أردنا تقديم فكرة مبتكرة تتيح للأفراد الوصول إلى عالم الموضة الآن وفي المستقبل، خصيصاً في هذه الفترة من التباعد الاجتماعي وانعدام التواصل المباشر وصعوبة التنقّل إلى وجهات التسوّق المفضّلة. وتجمع FARFETCH بين عالمي الموضة والتكنولوجيا اللذين شهدا حالة من الاندماج حتى قبل انتشار جائحة (كوفيد-19)، إلّا أن التوجّه نحو حلول الإنترنت بدأ بالتسارع بشكل لافت اليوم. أمّا حملتنا الترويجية الجديدة، فتسعى إلى تعزيز اللقاء بين أفراد مجتمعنا العالمي المميز، وإرساء شبكة تواصل تجمع أصحاب الفكر المشترك والشغف الواحد، وتزيل الحدود وتتجاوزها بما يفتح الطريق أمام الموضة وعشاقها في كل مكان».

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من جهته، قال رونوجوي دام، مدير العلامة التجارية والثقافة لدى FARFETCH: «تسعى حملتنا الترويجية إلى إثراء مشهد الموضة والجمال والارتقاء بهما والتطلّع إلى المستقبل. ولأنها تحمل رؤيتنا الصادقة، فقد أردناها أن تتّسم بالشمولية والأناقة والتميّز معاً. فالموضة مبنية على الحلم والسرد القصصي والتعبير الإبداعي، وهي اليوم وسيلة للتمكين أكثر من أي وقت مضى. لذلك، نشعر بالفخر للتعاون مع مواهب عالمية ذات رؤية طموحة لتنفيذ هذا المشروع».

وتمثّل مجموعة المواهب والمبدعين الذين استعانت بهم الشركة لإطلاق حملتها الترويجية المعنى الحقيقي للموضة في أسمى صورها، إذ يجسّد كل منهم قيمةً محددةً من عالم FARFETCH. ويشتمل فريق العمل على الممثل والكاتب المسرحي في برودواي جيريمي أو هاريس وملهمة الموضة ﻓﻴﺮﻭﻧﻴﻜﺎ ﻛانز، إضافة إلى الموسيقي العالمي المبدع كايندنس وشاعر لندن سوني هول والممثلة الصينية الشهيرة أنجيلابيبي، فضلاً عن مناصر البيئة ويلسون أوريما ونجمة غلاف مجلة ڤوغ عارضة الأزياء كيسيوا أبواه، مع العديد من الوجوه الجديدة من الصين ونيجيريا والهند. ويهدف المشروع إلى تعزيز الشعور بقوة التعبير الفردي كعنصر جوهري وأساسي في هذه الأوقات المتغيرة والبدايات الجديدة أكثر من أي وقت مضى، فمع كل صوت مشارك تولد وجهة نظر فريدة من نوعها. ويمكن اعتبار الحملة، في عصر التحول والاستكشاف، بمثابة احتفالية تتغنّى بالقدرة على رسم أحلام جديدة واستكشاف عوالم جديدة وفتح أبواب لإمكانات لا تنتهي. وهكذا تتمّ إعادة تصوّر وتعريف القواعد التي تأسست عليها الشركة، حيث يتم إرساء هذه القواعد من خلال الجمع بين اللمسات الكلاسيكية والمبتكرة، والخطوط الثابتة والتجريبية، والرومانسية والثورية.

لمحة حول Farfetch

تعتبر شركة Farfetch المحدودة منصة رائدة عالمياً في مجال الموضة والأزياء الفاخرة. أنشأ جوزيه نيفيز الشركة في 2007 انطلاقاً من عشقه للموضة، ثم تم إطلاق موقع التجارة الإلكترونية عام 2008 ليضم أكبر وأشهر البوتيكات الفاخرة في العالم. ويربط موقع Farfetch اليوم بين العملاء في أكثر من 190 دولة حول العالم، ويضم منتجات أكثر من 50 دولة مع أكثر من 1300 من أشهر وأفضل البوتيكات والمتاجر والعلامات التجارية حول العالم. ويقدم الموقع لعملائه تجربة تسوق لا مثيل لها، ويوفّر لهم أفضل مجموعات الأزياء الفاخرة. وتشمل محفظة أعمال Farfetch منصتها الخاصة لحلول الأعمال Farfetch Platform Solutions، والتي تقدم خدماتها للشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، إضافة إلى متجري الأزياء Browns وStadium Goods اللذين يوفّران منتجات فاخرة للعملاء؛ إلى جانب منصة New Guards لتطوير العلامات التجارية العالمية المتخصصة في الموضة.

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