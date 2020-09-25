قبل بداية فصل الخريف.. تعرف على أضرار المكيفات

صحة

نستعد الآن لاستقبال فصل الخريف ومع عدم انتهاء فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة يواصل البعض النوم في التكييف لفترات طويلة، دون التركيز على مشاكله الصحية.

ووفقا لموقع "health line"، فإن الأشخاص قد يصابون بالأمراض حال نومهم في التكييف في هذا التوقيت، مثل التهاب الجيوب الأنفية والحنجرة وأمراض الجهاز التنفسي، والتي نرصدها كالتالي:

خطورة المكيفات خلال فصل الخريف

الحساسية

النوم في المكيفات باستمرار يسبب الإصابة بالحساسية.

التهاب الجيوب الأنفية​

يحمل الغبار الخارج من المكيف بكتيريا وفيروسات تسبب التهاب الجيوب الأنفية.

التهاب الحنجرة

الانتقال من درجات الحرارة المرتفعة إلى غرفة مكيفة قد تصل الحرارة بها إلى 16 درجة مئوية، يسبب التهاب الحنجرة واللوزتين، وذلك بسبب تقلبات درجة الحرارة، وينصح الأطباء بألا يزيد الفرق بين درجتي الحرارة خارج وداخل الغرفة عن 10 درجات مئوية.

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الإرهاق والتعب

يسبب النوم ساعات طويلة في المكيفات إلى الشعور بالإرهاق والتعب.

أمراض الجهاز التنفسي

يسبب الغبار المتراكم في المكيفات إلى احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

يسبب الصداع

الجلوس أو النوم ساعات طويلة في التكييف، يسبب الشعور بالصداع.

زيادة الشعور بالكسل

يزيد النوم في المكيفات من الشعور بالكسل والرغبة في النوم ساعات طويلة.

مشاكل العين

لا يؤثر الهواء الجاف الذي يصدر من التكيف على الجلد فقط بل يؤثر أيضاً علي العين، حيث يؤدي إلي زيادة حكة العين والتهيج . ويمكن للتكيف أن يفاقم مشاكل العين مثل إلتهاب الملتحمة وإلتهاب الجفن.