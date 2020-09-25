أول ظهور لأحمد حسن وزينب بعد الإفراج عنهما: "لبست الحجاب تاني"

علاقات و مجتمع

عقب مرور أيام من اختفائهما بعد إخلاء سبيلهما في قضية استغلال ابنتهما بغرض التربح، نشر "اليوتيوبر" أحمد حسن أول صور تجمعه بزوجته بعد الواقعة، مشوقًا جمهوره لما هو قادم، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وفاجأ "اليوتيوبر" متابعيه، بعودة زينب للظهور بالحجاب مجددًا، مطلة بطرحة سوداء اللون، وفستان أسود طويل وفضفاض مزين بنقوش بيضاء، فيما ارتدى "حسن" أزياء كاجوال قاتمة اللون، خلال احتضانه وتقبيل زوجته.

وعلق "اليوتيوبر" على المواد المصورة، قائلًا: "الحمد لله"، كما نشر صورتين عبر خاصية "أستوري" على "إنستجرام"، قائلا: "سنعود قريبا".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ47 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "مبروك على الحجاب"، و"يارب تكون التجربة دي غيرت في حياتكم"، و"ياريت تكونوا اتعظتوا".

Advertisements

إخلاء سبيل أحمد حسن وزينب بكفالة مالية

واستكملت النيابة العامة استجواب المتهمين، أحمد حسن وزوجته زينب، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بإخلاء سبيل المتهمين، إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها، لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.