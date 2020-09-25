نجمات عربيات تألقن بأجمل الإطلالات بالرغم من الحجر بسبب كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:46 مساءً - تسببت جائحة كورونا في التزام معظم نجمات الوطن العربي بإجراءات التباعد الاجتماعي، والامتناع عن استكمال تصوير أعمالهن، والبقاء بمنازلهن.

ورغم ذلك؛ حرصت معظم النجمات العربيات على مشاركة محبيها وجمهورها بأجمل إطلالتهن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهن.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة صور لنجمات عربيات تألقن بأجمل الإطلالات، رغم انتشار جائحة كورونا مؤخرا.



سيرين عبدالنور

سيرين عبدالنور



في إطلالة أنيقة للفنانة سيرين عبدالنور، ظهرت مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، بتصميم الأوف شولدر، وكرانيش من الخصر وحتى نهاية الفستان.

ومع هذه الإطلالة؛ اعتمدت تسريحة شعر منسدلة للوراء مع البف من الأمام، ورسمة مكياج نيود هادئ، ليضفي على إطلالتها أناقة وجاذبية.

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منى زكي

منى زكي



في إطلالة صيفية هادئة على شاطئ البحر، ظهرت الفنانة المصرية منى زكي، مرتدية فستان طويل ذات نقشات متعددة، وبتصميم الأوف شولدر، وكرانيش من الخصر وحتى نهاية الفستان، وبفتحة ساق جانبية.

واعتمدت منى زكي تسريحة شعر منسدلة للوراء وعلى جانبي الوجه، ونسقت قرط كبير الحجم، يمنح إطلالتها جاذبية وبساطة.

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مايا دياب

مايا دياب



في إطلالة هادئة للنجمة اللبنانية مايا دياب، ظهرت مرتدية بنطلون وتيشيرت قصير باللون الأبيض السادة، ونسقت معهما جاكيت جينز قصير وبأكمام طويلة.

ومع هذه الإطلالة؛ اعتمدت مايا ديات تسريحة شعر كيرلي، كما نسقت حذاء رياضي باللونين الأبيض والأسود، وذي كعب عال بارز.

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نانسي عجرم

نانسي عجرم



في إطلالة هادئة وأنيقة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، وبتصميم الأوف شولدر، وبأزرار أمامية.

ومع هذه الإطلالة؛ نسقت نانسي عجرم حذاء مفتوحا باللون الأسود وذي كعب منخفض، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه والوراء، ونظارة شمسية باللون الأسود.

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نوال الزغبي

نوال الزغبي



في آخر إطلالة للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ظهرت مرتدية بلوزة قصيرة بدون أكمام، ونسقت معها هوت شورت باللون البيج، ووشاح طويل مطبع بنقشات وألوان متعددة.



ونسقت الزغبي مع هذه الإطلالة، حذاء مفتوحا ذي كعب عال، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وتقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

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