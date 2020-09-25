ألوان هادئة وأزياء كلاسيكية باليوم الثاني بأسبوع الموضة في ميلانو

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - بعد اليوم الحافل الذي شاهدناه بعروض اليوم الأول لأسبوع الموضة في ميلانو، يبدو أننا سنلتقط أنفاسنا، مع عروض اليوم الثانية، والتي سيطرت عليها الأجواء الهادئة، مع اللمسة الكلاسيكية، كعروض Prada، وماكس مارا Max Mara،

وEmporio Armani، مع لمسات مبهجة أضافتها عروض Etro.

عروض برادا Prada لربيع وصيف 2021

هذا العرض لمجموعة برادا Prada كان مهمًا للغاية؛ لأنه يشهد التعاون الأول بين Miuccia Prada وRaf Simons، وحاول سايمونز أن يضع بصمته الخاصة بتلك الصناعة بمجموعة الربيع منذ بداية العمل في شهر أبريل، إلا أن أزمة الكورونا لم تجعل خططه تسير على وفاق.

ومع ذلك، شاهدنا عرضًا مميزًا لمجموعة برادا لربيع وصيف 2021، لمجموع 40 موديلًا مختلفًا، تم عرضه بطريقة الديجيتال الأونلاين.

ظهر في العرض مدى تكثيف المجهود الكبير لصناع العمل بالوقت الضيق، أثناء أزمة الوباء، التي أعادت إحياء التصاميم الأنيقة لأزياء الدار الأنيقة في التسعينات، مع قصّات البناطيل الطويلة والضيقة، والتي شيرت بلا أكمام، مع المثلث الشهير الذي يحمل علامة الدار، والأحذية المدببة المثلثية، بألوان مغايرة.

وعادت بنا ميوتشا لفساتين برادا العتيقة بحقبة التسعينات، التي لطالما اشتهرت بها الدار، للموديلات القصيرة، بقصّة مستقيمة، من دون أكمام.

وأوضح سايمونز عن هذا العرض قائلًا: "العرض يدور حول التأكيد على الإنسانية، إنه يتعلق بالنساء، وكل شيء من حولهن يدعمهن ويعرض شخصياتهن".

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مجموعة ماكس مارا Max Mara لربيع 2021

شهدت ساحة Pinacoteca di Brera، وهي معرض ومدرسة فنية قديمة في ميلانو، عرضًا مميزًا لمجموعة ماكس مارا Max Mara لربيع 2021، عادت بنا للأجواء الكلاسيكية لعصور النهضة.

وأوضح إيان غريفيث Ian Griffiths المدير الإبداعي للدار، أنه عند بداية العمل على تلك المجموعة، خلال فترة الحظر الكامل في شهر مارس الماضي، والتي قضاها في سوفولك بإنجلترا، لم تكن لديه أي فكرة عما يمكن تقديمه لهذا الموسم، إلا أنه وجد نفسه أمام مكتبة منزله الكبيرة، والكثير من المؤلفات التي تتحدث عن عصر النهضة، والتي استوحى منها كثيرًا من أفكار تلك المجموعة.

شاهدنا بالعرض الكثير من القطع المميزة التي تعتمد على التصاميم المريحة والفخمة، للقطع الفضفاضة، والأكمام المنفوخة، والألوان الترابية التي كان يشتهر بها هذا العصر، مع الأحذية العملية المدببة، بلمسة نسائية جديدة.

وحاولت الدار بهذه المجموعة أن تقدم للنساء قطع أزياء أنيقة وعملية، تتناسب مع القطع العملية وملابس البيت المريحة، التي كنّ يرتدينها طوال فترة الحظر الكامل، لأنهن بالطبع عندما يعاودن للخروج مرة أخرى؛ سيبحثن عن ملابس أنيقة، لكنها لابد أن تكون مريحة بالمقام الأول.

وحاول أن يربط غريفيث الفترة الحالية بالحقبة التي كانت إيطاليا عليها قبل الحرب؛ إذ يتوقع أنها ستشهد تأثرًا كبيرًا على الصناعة بالفترات القادمة، عندما تم تأسيس ماكس مارا كجزء من ازدهار الموضة الإيطالية، إذ قال: "بالنسبة لي، هذا هو عصر النهضة الثاني لإيطاليا، والذي يسمح لك بتقديم أفضل ما لديك أينما كنت.

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عروض مميزة لمجموعة Giorgio Armani جورجيو آرماني

قدم لنا المصمم العالمي Giorgio Armani جورجيو آرماني، مجموعة رائعة هذا العام، غلّفها بأجواء سينمائية، بعرض فيلم قصير لمجموعة Emporio Armani لربيع صيف 2021.

وتهدف المجموعة إلى بث روح الأمل والتفاؤل، بما أن دار إمبوريو تستقطب عددًا كبيرًا من الجمهور الشباب، وشاهدنا بها الفساتين ذات الأحزمة العريضة بدون حمالات من الحرير المزخرف بنعومة، وملابس رياضية متطورة ذات مظهر كلاسيكي، وفساتين قصيرة من الأورغانزا، والجيب شورت مع البلوزات المكشكشة، وإكسسوارات أقراط الأذن اللامعة المدورة.

وغلبت ألوان الباستيل والنود على غالبية المجموعة، التي تدرجت بعد ذلك لاعتماد درجات الأسود والرمادي، كلمسة تجمع بين التفاؤل والقوة، بتنسيق القطع باللونين بإطلالة واحدة.

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مجموعة Etro تقدم الفساتين المبهجة المستوحاة من أجواء إيطاليا الساحة

كغيرها من المصممين، بدأت مديرة الدار Veronica Etro فيرونيكا إيترو، التحضير لتلك المجموعة أثناء فترة الحظر بالمنزل، والتي جلست فيها تستمع إلى الأسطوانات النابولية القديمة مع والدتها، التي منحتها أحاسيس راحة بالخلود والصفاء، وذكرتها برحلتها في 2019، التي زارت فيها إيشيا، كابري، نابولي، وبوزيتانو، وهو ما جعلها تقرر أن تكون المجموعة لدار إيترو Etro وطنية للغاية، ومستوحاة بالكامل من أجواء إيطاليا الساحرة.

شاهدنا فساتين التسعينات المميزة مع الرسومات العصرية بألوان زاهية، وفساتين صوفيا لورين بفترة الخمسينات والستينات؛ بدت غاية في الروعة، من خامة الستان الحريري، وحزام الخصر العريض.

كانت الصنادل والأحزمة المصنوعة من الحبال ذات اللون الأخضر والأصفر والأحمر والأزرق جميلة وناعمة، مناسبة لأجواء الشاطئ، بينما كانت القمصان التي تحمل شعارات نادي الشاطئ المزيفة ممتعة، وتعبّر كثيرًا عن أصول إيطاليا الساحلية.

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