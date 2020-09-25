صور.. كريم فهمي وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد بناتهما

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لايف ستايل
احتفل الفنان كريم فهمي وزوجته، بعيد ميلاد بناته الثلاث، وذلك في احتفال مليء بالألوان، وشاركت دانيا البناوي زوجة كريم فهمي الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأطلت دانيا بملابس سيمي كاجوال، بنطلون واسع موف فاتح، مع توب أبيض وسليبر، وارتدى كريم فهمي تي شيرت من اللون الأبيض سادة.
وتميز ديكور عيد الميلاد، بألوان البستيل الفاتحة، مع "اليونيكورن" الشهير، وكتب الثنائي أسماء أطفالهن الثلاث جميلة، كاميليا، وناعومي.
وظهرت في الصور، نبال علي زوجة هشام ماجد وآن الرفاعي زوجة كريم محمود عبد العزيز. وتفاعل الجمهور معها عبر التعليقات والإعجابات.
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