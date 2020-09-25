الامارات | أين تذهب.. «جو باكيارد»: برانش السبت الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «جو باكيارد»: برانش السبت الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 سبتمبر 2020

أطلق مطعم الباربكيو «جو باكيارد» الشهير بأكبر منطقة شواء في المنطقة برانش السبت الجديد، حيث يرحب المطعم النابض بالحياة بضيوفه كل يوم سبت على فترتين، الأولى من الساعة الـ1 ظهراً وحتى الـ6 مساءً والثانية من الساعة الـ7 مساءً وحتى الـ1 صباحاً وبكلفة تبدأ من 150 درهماً.

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يتميز المطعم الكائن في فندق هوليداي إن، دبي فيستيفال سيتي، بإطلالات تراسه البانورامية على خور دبي وأفق المدينة الرائع، مع وجود قاعة رقص رائعة على أنغام موسيقى الريغي وقوائم الباربكيو اللذيذة مقترنة بالمشروبات المنعشة.

ويقع مطعم الباربكيو المفضل في دبي في الطابق التاسع عشر من فندق هوليداي إن، دبي فيستيفال سيتي، ويطل على أفق دبي وبرج خليفة ويتميز بأجوائه المريحة من النهار إلى الليل، مع قائمة من نكهات الباربكيو من جميع أنحاء العالم.

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