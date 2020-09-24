نصح به رامز أمير.. تعرف على فوائد حمام الثلج

صحة

أثار الممثل الشاب، رامز أمير، الجدل بعدما طالب متابعيه الاستشفاء في حمام الثلج، لما له من فوائد على صحة الجسم والبشرة، وشارك الفنان بصورة له داخل حوض استحمام مليء بالثلج عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أمير: "الناس اللي متعرفش وسألتني ليه بقعد في التلج، التلج بيساعد على استشفاء الجسم ودي أهم حاجة لأي رياضي، خصوصًا لو بيعمل مجهود أكبر من طاقة جسمه كل يوم".

وتابع: "على فكرة ليه فوايد كتير جدًا غير الاستشفاء منها حاجة هتفرح البنات أوي، بدون أي مبالغة بيخلي البشرة زي بشرة الأطفال، بجد بعيدًا عن التهريج أحسن مليون مرة من كل الحاجات اللي الناس بتعملها عشان تحافظ على بشرتها"، مختتمًا: "مين قلبه جامد يجرب؟".

ويرصد "هُن " في السطور التالية فوائد وأضرار حمام الثلج، وفقًا لما ذكره موقع "healthline"

فوائد حمام الثلج

يخفف آلام العضلات وآلامها، حيث تجعل الجسم يشعر بالراحة.

يساعد الجهاز العصبي المركزي في النوم، مما يجعلك تشعر بتحسن من الشعور بتعب أقل.

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يساعد في الحد من كمية الالتهاب ويساعدك على التعافي بشكل أسرع.

يخفض درجة حرارة الجسم الأساسية بضع درجات مما قد يؤدي إلى تحسين الأداء.

الآثار الجانبية ومخاطر حمام الثلج

الشعور بالبرودة الشديدة عندما تغمر جسمك في الماء البارد، مما يشكل خطر على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقًا أو ارتفاع ضغط الدم".

قد يزيد من مخاطر السكتة القلبية أو السكتة الدماغية.

قد يؤثر بالسلب على الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 والنوع 2 أيضًا.

نصائح عند الاستلقاء بحمام الثلج

يجب أن تكون درجة حرارة حمام الثلج حوالي 10-15 درجة مئوية، إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية أضف الماء الدافئ. وإذا كانت منخفضة جدًا ، أضف الثلج تدريجيًا حتى تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة.

يجب ألا يزيد الوقت عن 10 إلى 15 دقيقة.

أغمرجسمك بالكامل في الحمام الجليدي للحصول على أفضل تأثير لتضييق الأوعية الدموية.