صبا مبارك تفاجئ متابعيها بـ"نيولوك" مختلف

لايف ستايل

فاجأت الفنانة الأردنية صبا مبارك، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، بـ"نيو لوك" مختلف عن إطلالتها السابقة.

أطلت الفنانة بشعر طويل، مزود ببعض التموجات "ويفي"، يجمع بين تدرجات اللون البني المختلفة مع بعض الخصلات للشعر الأسود، خلال جلوسها داخل سيارة، متخلية عن الشعر الأسود القصير، معلقة: "في شوارع المحروسة.. مصر.. القاهرة".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ11 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أحلى نيو لوك ده ولا أيه"، و"أحلى واحدة من غير مجهود"، و"ملكة جمال بجد".

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علقت الإعلامية اللبنانية ديالا مكي على "لوك" الفنانة الأردنية، قائلة: "تبدين مذهلة ورائعة"، لترد عليها "صبا": "أنتي قمر".

منذ عدة أيام، أجابت الفنانة صبا مبارك عن السبب في رشاقتها وتمتعها بجسد مثالي، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه أحد المتابعين سؤالا لها، "كيف محافظة على رشاقتك؟"، لترد عليها بأنها تتبع نظام "الصيام المتقطع"، الذي يعتمد على تناول الطعام لمدة 6 ساعات ثم تصوم 18 ساعة.