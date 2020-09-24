توأم يبحثان عن والديهما: أهل عريس أختي رفضوها علشان ملناش أهل

علاقات و مجتمع

استضاف الإعلامي معتز الدمرداش، التوأم شريف وشيرين صلاح، اللذان يبحثان عن أبويهما، خلال حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، وقالت شيرين، إنها تربت مع شقيقها في دار أيتام بالمعادي.

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وأضافت: "أعتقد أن الإدارة هي من أسمتنا باسمينا"، ليرد عليها شقيقها قائلًا: "مش متأكدين من اسمنا، هل ده حقيقي ولا تخمين؟!، ولما بسأل الدار مين اللي جابنا لهم مش بيتكلموا".

وحول متانة العلاقة التي تجمعه بشقيقته، قال شريف: "بعتبرها أمي مش أختي، وربنا اداني الصحة عشان أشتغل وأجتهد، وأشوفها في مكانة أفضل، وتكون بنت ناس، وتتباهى بنفسها، وأشكر الجمعية إنها كملت تعليمها، وأنا بوفر لها كل احتياجاتها، ولما بتكلم عنها، بقول أنا أخو المستشارة شيرين".

وقالت شيرين، إنها بدأت تفكر في مسألة افتقاد وجود والديها، في مرحلة الثانوية العامة، حيث كانت تخرج من الامتحانات ولم يكن أحدًا يسأل عنها، بخلاف ما كان يحدث مع زملائها.

أما شريف، فقال إنه بدأ يشعر بافتقاد والديه، عندما تقدم عريس لأخته، ولم يوافق أهله على إتمام الزيجة لعدم وجود أهلها.