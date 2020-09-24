حقائب كتف بألوان الباستيل لإطلالة مرحة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - إن كنتِ من الأوفياء الذين يحتفظون بأغراضهم الجميلة بعد أن تنتهي موضتها، آملين في عودتها للحياة مرة أخرى؛ فأنتِ محظوطة للعديد من الأسباب في 2020، أبرزها عودة ألوان الباستيل للموضة مرة أخرى.

آخر مرة رأيناها كانت عام 2016، وكانت وقتها ألوان الباستيل الناعمة موضة كل شيء؛ فساتين السهرة، ألوان الجدران، درجات الحجاب، والعديد من الأغراض، وكأي موضة اختفت فجأة في العام التالي، وها هي تعود الآن مرة أخرى، متماشية مع موضة 2020.



حقائب 2020

حقائب جوشي الباستيل لعام 2020



يعتبر عام 2020 عامًا مهمًا في عالم حقائب اليد الصغيرة، فقد ظهرت في تصميماتها أكثر من موضة طوال الفترة الماضية بين الشتاء وحتى وقتنا الحالي، نهتم منها بعودة حقائب البطن في التسعينات بشكل جديد، والحقائب البلاستيكية والشفافة منها، وعودة قوية للحقائب الصغيرة التي غابت لفترة.

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كيف تنسقين حقائب ألوان الباستيل؟

ألوان الباستيل مثالية للملابس الراقية على عكس الكاجوال

للأسف، برغم أن ألوان الباستيل تبدو متنوعة وشديدة الأناقة والنعومة، فإنها تناسب عددًا قليلًا من الألوان الأخرى، التي تليق بها، منها كل الألوان المحايدة، مثل: الأبيض والسكري والبيج والرصاصي، كذلك درجات اللون المستخرجة منه درجة باستيل الحقيبة.

ومن عيوبها كذلك أنها تعتبر درجات أنيقة وناعمة، تناسب في أغلب حالاتها الملابس الكلاسيكية والخامة الناعمة؛ كالحرير والستان، والثياب الراقية، وفي حالات قليلة يمكنكِ استعمالها مع ثيابك الكاجوال العادية؛ لمشوار نهاري.

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ألوان الباستيل المناسبة لعام 2020

اللون الروز هو أكثر درجات الباستيل شعبية هذا العام



وفقًا لأرقى مجلات الموضة، فإن ألوان هذا العام الرائجة هي الماندرين والأوف وايت ودرجات الباستيل الوردية والنعناعية "المينت" أو الشهيرة باسم "البيستاج" بوجه خاص.

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أشهر الماركات التي أطلقت حقائب بألوان الباستيل في 2020



جوشي ومايكل كورس وشانيل أول قائمة الماركات العالمية التي أصدرت حقائبها بألوان الباستيل، وبخامات تتنوع بين الجلد والقطيفة والتصاميم هندسية الشكل التي تميل للمربع في كل أشكالها؛ لتناسب موضة 2020 الكاسحة للحقائب الصغيرة ومتناهية الصغر.

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تنسيق ألوان الباستيل مع باقي موضة 2020

استعملي حقيبة الباستيل مع فستان من نفس ألوانها



هذا العام اللون الأبيض يسيطر على الملابس، مما يعني أن فرصتك كبيرة لارتداء حقائب ملونة بدرجات الباستيل وغيرها، لذا استغلي هذه الموضة، جنبًا إلى جنب مع موضة الأكمام المنفوخة، والتي تلغي وتصعب ارتداء حقائب كبيرة ومنتفخة، وتسمح بمجال لارتداء حقائب الباستيل المربعة.

استعيني بموضة الحقائب البلاستيكية الجديدة والحقائب المعلقة على كتف واحدة، في شراء حقيبة من ألوان الباستيل، والتي لاتزال تناسب الملابس الكاجوال.

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