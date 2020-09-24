هالة صدقي بـ"ملايه لف" بعد إسقاط دعوى "إنكار النسب" (صور)

لايف ستايل

عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، شاركت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها، في أول ظهور بعد إسقاط دعوى إنكار نسب أبنائه لوالدتهم، عقب اتهامه لزوجته بأنها ليست أم أبنائه الحقيقية، زاعمًا بأنها استخدمت بويضات سيدة أخرى.

وأطلت "صدقي" بجلباب قرمزي طويل بأكمام متوسطة الطول، مع "ملاية لف" سوداء اللون وغير منقوش، واضعة "ياشمك" على رأسها، ينسدل منه شعر مموج قاتم اللون.

وعلقت الفنانة على إطلالتها قائلة: "صباح الفل يا معلمين"، وسط تفاعل من رواد موقع التواصل الاجتماعي بمئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أجمل معلمة في الوسط الفني"، و"فرحانة علشان أخدتي حقك في قضية إنكار النسب"، و"منورة يا معلمة.. هالة لايق عليكي معلمة.. بصراحة كل حاجة بتليق عليكي".

Advertisements

أزمة هالة صدقي مع زوجها

ودخلت الفنانة هالة صدقي في أزمة مع زوجها المحامي سامح سامي، الذي زعم بأنها ليست أم أبنائه الحقيقية، قائلًا في فيديو نشره على موقع "يوتيوب": "دي بويضات واحدة أجنبية".

وردت عليه "هالة" عبر حسابها على "فيس بوك"، بأنها قدمت بلاغاً ضده ومحاميه في الاتهامات السابقة التي افتعلها بسبب حكم النفقة، قائلة: "لما أب يتخلى عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته، ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي، وفِي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم ويرفض يطلق، منتظر الثمن".

وقدمت هالة صدقي 4 بلاغات للنائب العام ضد زوجها ومحاميه، والموقع الإخباري والصحفي الذين نشروا الأخبار المسئية لها.