أصالة وابنتها تغنيان "أنا حبك".. "صوتها حلو زي أمها" (فيديو)

علاقات و مجتمع

عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، مقطع فيديو قصير، خلال غنائهما معا مقطع من أغنية "أنا حبك".

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وغنى الثنائي المقطع الذي تضمن: "منا ليكي بموت فيكي.. ومش هعيش غير ليكي.. يادوب حلمي أنا.. إني أشوف الضحكة في عينيكي".

تضمن مقطع فيديو ظهور الابنة فقط، خلال ارتدائها نظارة طبية و"تيشيرت" أسود، و"جيب" متوسطة الطول ذات ألوان متعددة، خلال تواجدها مع والدتها في المنزل، إلا أن الأخيرة فضلت التواجد وراء الكاميرات.

منذ أيام، شاركت الطبيبة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، صورة عبر خاصية "الاستوري"، مدون عليها "لا تستسلم"، وهي آخر أغاني أصالة ضمن ألبومها الجديد.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تداول أنباء عن فسخ خطبتها من طبيب التجميل معتز نصير، بعد ارتباط رسمي استمر قرابة الشهرين.