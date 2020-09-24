الامارات | اليوم الخميس.. الأرض على موعد مع كويكب يقترب منها جداً

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الخميس.. الأرض على موعد مع كويكب يقترب منها جداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كتشف مركز دراسات الأجرام القريبة من الأرض أن كوكبنا سيشهد اليوم الخميس اقتراب كويكب منه اقترابًا شديدًا، إلى درجة أنه سيكون أقرب إلى الأرض من القمر، أو حتى أقرب من الأقمار الاصطناعية المناخية والتلفازية.

وحسب مرصد المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل ذكر موقع لايف ساينس أن الكويكب يُدعى «2020 إس دبليو،» وسيمر على مسافة من الأرض تقارب 26,750 كم (2.1 قطر الأرض)، في حين أن القمر يقع على بُعد 384,000 كم (30 أرضًا)، ويبلغ بعد الأقمار الاصطناعية 35,888 كم.

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ولم يُكتشف هذا الكويكب إلا في 18 سبتمبر أي منذ نحو أسبوع فقط، وهذا شائع في أرصاد الكويكبات –، إذ رصده «ماسح جبل ليمون» في أريزونا، وأَعلن اكتشافَه بعدئذ «مركز الكواكب الصغيرة» الذي تموله ناسا.

ويتراوح طول الكويكب وفق ترجيح العلماء بين 4.4 و9.9 أمتار، وهذا حجم صغير، ولذا ستغيِّر جاذبية الأرض مساره تغييرًا كبيرًا عند اقترابه منها بسرعة 27,720 كم/ساعة –بالنسبة إليها.

ومع أن سطوعه سيزداد باقترابه، فلن تراه العين المجردة، لكن مشروع «التلسكوب الافتراضي» سيعرض له بثًّا مباشرًا. ولا يَتوقع مختبر الدفع النفاث أن يعاود الكويكب اقترابه ثانية إلا في 3 يونيو 2029.

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