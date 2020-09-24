الامارات | «الشارقة السينمائي» يخفّف الظروف الصعبة بـ «الفن يجمعنا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة السينمائي» يخفّف الظروف الصعبة بـ «الفن يجمعنا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، فعالية خاصة تحت شعار «الفنّ يجمعنا»، تستضيف خلالها نخبة من الفنانين والخبراء والمتخصصين في مجال الصناعة السينمائية العرب والأجانب، خلال الفترة من 12 وحتى 16 أكتوبر المقبل، ليقدموا مجموعة من الأنشطة والورش الفنية والإبداعية.

وتأتي الفعالية التي تقام عن بُعد انطلاقاً من رؤية مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي أجّل هذا العام بسبب أزمة «كورونا»، إذ تسعى المؤسسة من خلال الفعالية إلى إبقاء الجمهور العاشق للفنّ السينمائي على مقربة من جماليات الفنّ السابع وصنّاعه، وتواصل تقديم الإبداعات السينمائية والفنية في مختلف الظروف.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة فنّ ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «حرصنا في المؤسسة على أن تبقى الفنون السينمائية يقظة في أذهان جميع أفراد المجتمع، لأن الفنّ يخفّف الظروف الصعبة، ويبعد الإنسان عن التفكير السلبي، لهذا ونظراً لتأجيل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب عملنا على تنظيم هذا الحدث ليكون حاضراً في كلّ منزل، لكن بطريقة مختلفة، ملتزمين بجميع الإجراءات الاحترازية التي تحول دون انتشار فيروس كورونا المستجد، ولنستمر في تقديم الإبداعات لمختلف أفراد العائلة، ونعرّف بروّادها وأصحابها».

وأضافت: «تقدم الفعالية مضامين متنوعة في الطرح، نتطلع من خلالها أن نلبي ذائقة الشغوفين في كل المجالات السينمائية، وأن تكون السينما جزءاً من حياة المجتمع، إذ إن ما نمرّ به من ظروف حالت دون أن نجتمع على أرض الواقع، لكن التكنولوجيا اليوم تقرّب المسافات وتسمح بأن نتحاور ونتحدث بالمعارف الفنية، كلّ من موقعه، لهذا سنكون معاً عبر هذه الفعالية لنتبادل التجارب الفنية والسينمائية، ونتعرّف الى آخر ما توصّلت له هذه الصناعة التي تعبّر عن القيم الأخلاقية والثقافية للشعوب».

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برنامج

سيكون الجمهور على موعد مع أربع جلسات حوارية تستضيف عدداً من الفنانين والمبدعين السينمائيين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب تسع ورش عمل فنية وتطبيقية ومعرفية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، تتخللها عروض يومية لباقة من الأفلام العربية والأجنبية تتولى تقديمها منصة (viemo) فيمو للفيديو، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

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أكتوبر المقبل تنطلق الفعالية التي تتواصل عن بُعد حتى 16 من الشهر نفسه.

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