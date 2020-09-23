موديلات بلوزات خريفية للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - مع دخول فصل الخريف الحالي، عليكِ -عزيزتي- التفكير في إجراء بعض التعديلات على خزانة ملابسك؛ وذلك لتضمني تنسيق أزيائك بأسلوب أنيق يتماشى مع صيحات الموضة، ويمكنك اختيار القطع البسيطة للخريف وارتداؤها في الشتاء، مع إضافة بعض الأكسسوارات التي توفِّر لكِ الأناقة والدفء. ولهذا الموسم جمعنا لك -عزيزتي- عدة موديلات لـ بلوزات خريفية مناسبة للمحجبات.



موديلات البلوزات الخريفية

موديلات البلوزات الخريفية



هناك عدة تصميمات للبلوزات الخريفية، منها البلوفر الصوف الخفيف، فهو قطعة خريفية يمكنك ارتداؤها في الخريف أو تنسيقها مع معاطف أخرى للشتاء، فابدئي بملء خزانتك به، ولا تنسي شراء البلوفر الطويل الواسع الذي يُعَدُّ من أبرز صيحات هذا العام، أو اختاري التيشيرت ذا الأكمام الطويلة، حيث يُعَدُّ من قطع الملابس الأساسية لفصل الخريف، ويمكنك ارتداؤه أسفل البلوفرات أو الجاكيتات المختلفة للشتاء. ومن وحي مدونات الموضة استوحينا لكِ عدة خيارات لتصميمات خريفية أنيقة، حيث يمكنك التأنق ببلوزة بنية مصممة بجيوب وأزرار مع بنطال واسع باللون البيج لإطلالة عصرية أنيقة، أو اختيار بلوزة زرقاء مصممة بأكمام منفوخة ومرتفعة مع تنورة بيليسيه بيضاء مزينة بالزهور المختلفة، ويمكنك تنسيق قميص فوشيا مزين بأزرار وأكمام عصرية مع بنطال بني ضيق، وإكمال تفاصيل الإطلالة بالألوان الحيادية أو التأنق ببلوزة فوشيا واسعة مع بنطال جينز عالي الخصر وحجاب أبيض مزين بالنقوش الملونة، أو الظهور ببنطال الجينز مع بلوزة صفراء واسعة بأكمام مزينة بمطاط وحجاب أبيض مزين بالأسود بطريقة محتشمة وعصرية.

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بلوزات بألوان الباستيل للخريف

بلوزات بألوان الباستيل للخريف



برزت صيحة الأزياء بألوان الباستيل بشكل كبير خلال موسم ٢٠٢٠، ولا سيما في فصل الخريف الحالي، لذا جمعنا لك -عزيزتي- عدة تصميمات بهذه الألوان، ومنها يمكنك ارتداء بلوزة خضراء بدرجة الباستيل الواسع المصمم بأكمام طويلة وقماش ذي كشكشة في المنتصف مع بنطال أبيض طويل، أو الظهور ببلوزة سماوية بدرجة الباستيل المزين بالمطاط في الأطراف، وتنسيقها مع بنطال وحجاب باللون الأسود، حيث يُعَدُّ لونًا مثاليًّا للأجواء الباردة، أو تأنقي بقميص بدرجة الباستيل الأخضر المزين من الأعلى بمربع أبيض، وإكماله ببنطال أبيض ضيق، ويمكنك -عزيزتي- اعتماد التنورة ذات طبعات الحيوانات مع بلوزة بدرجة الباستيل الفاتح كالأخضر مثلًا، وذلك لتمنحك خيارًا عصريًّا مميزًا.



تحرص النساء المحجبات على اختيار أزيائهن بأناقة عالية وحشمة، ولفصل الخريف جمعنا لك -عزيزتي- عدة تصميمات لبلوزات بسيطة ومميزة متماشية مع خطوط الموضة، فاعتمدي ما يناسبك منها.

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