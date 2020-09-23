رضا عبد العال بعد القسم بالطلاق: مراتي مزعلتش لأنها عارفة أني صادق

علاقات و مجتمع

علق رضا عبدالعال المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي طنطا، بعد قسمه أمس بالطلاق، ردًا على قوله "ما تشمتوش فيا طارق حامد"، أقسم رضا عبدالعال بالطلاق، أنه لم يتحدث هكذا مع اللاعبين قبل المبارة، قائلًا: "عليا الطلاق ما حصل".

وتجمع رضا عبد العال بزوجته صلة قرابة وقصة حب، والذي أكد في حديثه لـ"هُن"، أن قسمه بالطلاق لم يثير غضب زوجته، قائلا: "زوجتى مزعلتش على حلفان الطلاق لأنها عارفة أني صادق، وأهي قاعدة جنبي".

رضا عبد العال المثير للجدل بتصريحاته

حديثه عقب مباراة الزمالك وطنطا

دائما ما يثير رضا عبدالعال المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي طنطا، الجدل بتصريحاته غير المعتادة من نجوم الرياضة، وكان آخرها، حديثه عقب مباراة الزمالك وطنطا، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد بالجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلق عبدالعال، ردًا على سؤاله عن غضب طارق حامد من انتقاده له، قائلًا: "اللي عايز يزعل يزعل، أنا بنتقد اللاعب في الاستوديوهات التحليلية، حتى يصبح نجم مصر وإفريقيا في مركزه".

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ورداً حول قوله "ما تشمتوش فيا طارق حامد"، أقسم رضا عبدالعال بالطلاق، أنه لم يتحدث هكذا مع اللاعبين قبل المبارة، قائلًا: "عليا الطلاق ما حصل".

جروس الزمالك "شاهد مشفش حاجة"

وانتقد رضا عبد العال، المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك أثناء فترة تواجده على رأس القيادة الفنية، للفريق الأبيض.

ورأى رضا عبدالعال أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ليس لديه فكر تدريبي، رغم تصدر الفريق الأبيض لجدول ترتيب الدوري الممتاز معه.

وأكد عبد العال أن لاعبى الزمالك هم السبب وراء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وليس المدير الفنى، مطالبا إدارة الزمالك برحيله في أسرع وقت ممكن.