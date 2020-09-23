محمد مهران يضع زوجته في مرمى تنمر السوشيال ميديا: "أنت أحلى من مراتك"

علاقات و مجتمع

تعرضت الكثير من الفنانات للتنمر بشتى أنواعه خلال الآونة الأخيرة، من خلال انتقادات لاذعة وتعليقات متهكمة على مظهرهن أو بسبب مرض أصبن به، وهو الأمر الذي يدخل البعض في نوبات شديدة من الاكتئاب.

ومؤخرا وقعت المخرجة مي عبدالحفيظ، زوجة الفنان محمد مهران، للتنمر حينما شارك الفنان صورة تجمع بينهم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر الفنان صورة له برفقة زوجته من داخل البحر، وعلق قائلا: "إجازة جميلة مع حبيبتي".

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لقيت الصورة التي شاركها الفنان استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت مئات التعليقات، كان من أبرزها"مراتك مش حلوة، انت أحلى من مراتك يا مهران، ربنا يخليكوا لبعض، إجازة سعيدة".

وفي وقت سابق، أعلن الفنان محمد مهران بطريقة مميزة، إنجاب زوجته مولودهما الأول، حيث حرص على أن يشارك جمهوره عبر "إنستجرام" النبأ السعيد.

ونشر مهران عبر خاصية "ستوري"، صورة تجمعه بزوجته أثناء حملها في الشهور الأخيرة، وظهر كذلك مقبلا بطنها المنتفخ الظاهر عليه جليا علامات الحمل.

وكتب في تعليقه على الصورة "أول مرة اكتب اسم قبل اسمي، زين محمد مهران"، ليعلن بذلك إنجابه أول أبناءه.

يذكر أن مهران احتفل بزفافه مؤخرا في شهر يوليو الماضي، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، كما أنه شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس".