الامارات | فرنسا.. إجازة أبوة إلزامية 7 أيام للآباء الجدد

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. إجازة أبوة إلزامية 7 أيام للآباء الجدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء أن الآباء الفرنسيين الجدد سيضطرون قريباً إلى الحصول على إجازة أبوة إلزامية مدتها سبعة أيام.

وقال ماكرون في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام إن إجمالي إجازة الآباء الجدد ستزيد من 14 يوماً إلى شهر واحد.

وذكر الرئيس أن القرار كان «أولاً وقبل كل شيء خطوة لصالح المساواة بين المرأة والرجل».

وأضاف: «عندما يصل طفل إلى العالم، لا يوجد سبب يجعل الأم وحدها هي التي تعتني به».

وتابع ماكرون أنه من المهم أن يكون هناك تقاسم أكثر تكافؤاً للمهام «من اليوم الأول»، معتبراً أن المساواة بين الجنسين كانت «السبب الرئيس لولايتي التي تمتد لخمس سنوات، ونحن نواصل إحراز تقدم». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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