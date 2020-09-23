تحذير للنساء.. تناول أجنحة ورقاب الدجاج يهدد سلامة الرحم

صحة

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قد تتناول بعض السيدات أجنحة الدجاج وكذلك رقبتها دون معرفة الأضرار التي قد تخلفها على أرحامهن وتحديدًا إن كانت محقونة.

ووفقا لموقع الإمارات اليوم، نقلًا عن موقع "chimieconseils"، فإن الكثير من مربيي الدجاج يقوم بحقنها بالهرمونات التي تساهم في نموها بشكل أسرع؛ ولذلك يجب أن نتوخى الحذر من الدجاج، والتخلص من الأماكن المحقونة.

وقدم الموقع نصيحة يجب إتباعها عند شراء الدجاج المحقون، فلابد أن تحاول السيدات قدر الإمكان الابتعاد عن رقاب وأجنحة الدجاج؛ لأن الدجاج يحقن بالستيرويد عن طريق هاتين المنطقتين، مما يجعلهما غنيّتين بمادة الستيرويد الّتي تعمل على تسريع عمليّة نمو الجسم، وبالتّالي فإن هذا الهرمون يعمل على تكوين القرحة في رحم المرأة عند الإكثار من تناولهما، كما تؤثّران أيضًا على الهرمونات عند النساء.

وأضاف الموقع: "لذا يرجي من النساء الابتعاد عن تناول أجنحة ورقاب الدجاج قدر الإمكان؛ لأنها بطبيعتها هرموناتها غير ثابتة وتؤثر عليها بصفة أكبر، إلى جانب محاولة شراء دجاج من مصدر موثوق إذا أمكن".