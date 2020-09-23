علاقات و مجتمع
كتب: وكالات -
01:55 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
بعد مرور 19 عاما على الواقعة، نفذت السلطات الأمريكية حكم الإعدام، أمس الثلاثاء، في سجين كان اغتصب امرأة، ثم قتلها، وذلك للاشتباه في أنها استخدمت السحر ضده.
وبدأت الواقعة عندما اقتحم ويليام إيميت ليكروي منزل جوان لي تيسلر البالغة من العمر 30 عاما في عام 2001، وقام باغتصابها ثم قتلها، نقلا عن شبكة "CNN" عن وزارة العدل الأمريكية.
لم يكتفي الجاني بفعلته، بل قام عقب تنفيذ الجريمة بسرقة سيارة الضحية، وتوجه بها إلى الحدود الكندية، حيث تم اعتقاله هناك.
من جهته قال ليكروي، خلال محادثة مع طبيب نفسي، إنه "اعتبر جوان تيسلر، المربية التي كانت اعتدت عليه جنسيا قبل عشرين عاما"، وكان مقتنعا بأن المرأة ألقت عليه "لعنة" من الضروري إزالتها.
وقدم دفاع ليكروي طلب استئناف يوم الثلاثاء إلى المحكمة العليا الأمريكية لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وقضى المدان حتفه مساء نفس اليوم بحقنة مسمومة، وفقا لما ذكرته الشبكة الإخبارية الأمريكية .
يشار إلى أن إعدام ليكروي، يعد السادس منذ أن أذنت المحكمة العليا الأمريكية في يوليو الماضي، بتنفيذ أحكام الإعدام في السجون الفيدرالية لأول مرة منذ 17 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر إعدام أمريكي بـ"حقنة مسمومة" بعد 19 عاما من قتل سيدة واغتصابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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