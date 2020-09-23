إعدام أمريكي بـ"حقنة مسمومة" بعد 19 عاما من قتل سيدة واغتصابها

علاقات و مجتمع

بعد مرور 19 عاما على الواقعة، نفذت السلطات الأمريكية حكم الإعدام، أمس الثلاثاء، في سجين كان اغتصب امرأة، ثم قتلها، وذلك للاشتباه في أنها استخدمت السحر ضده.

Advertisements

وبدأت الواقعة عندما اقتحم ويليام إيميت ليكروي منزل جوان لي تيسلر البالغة من العمر 30 عاما في عام 2001، وقام باغتصابها ثم قتلها، نقلا عن شبكة "CNN" عن وزارة العدل الأمريكية.

لم يكتفي الجاني بفعلته، بل قام عقب تنفيذ الجريمة بسرقة سيارة الضحية، وتوجه بها إلى الحدود الكندية، حيث تم اعتقاله هناك.

من جهته قال ليكروي، خلال محادثة مع طبيب نفسي، إنه "اعتبر جوان تيسلر، المربية التي كانت اعتدت عليه جنسيا قبل عشرين عاما"، وكان مقتنعا بأن المرأة ألقت عليه "لعنة" من الضروري إزالتها.

وقدم دفاع ليكروي طلب استئناف يوم الثلاثاء إلى المحكمة العليا الأمريكية لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وقضى المدان حتفه مساء نفس اليوم بحقنة مسمومة، وفقا لما ذكرته الشبكة الإخبارية الأمريكية .

يشار إلى أن إعدام ليكروي، يعد السادس منذ أن أذنت المحكمة العليا الأمريكية في يوليو الماضي، بتنفيذ أحكام الإعدام في السجون الفيدرالية لأول مرة منذ 17 عاما.