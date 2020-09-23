- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتخلص من بقايا البطاطس.. هناك حل لذيذ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يطهو أحد الكمية الصحيحة من البطاطس، هناك دائماً بقايا، ولا ينبغي تركها تفسد.. لأن بقايا البطاطس هي بداية لوجبة خفيفة بسيطة ربما لم تصنعها من قبل وهي مافن البطاطس.
إنها رائعة لوضعها في صندوق طعام الأطفال أو كطبق جانبي للوجبة الرئيسة. مافن البطاطس هي في الأساس بطاطس مهروسة مخبوزة بالبيض والجبن والخضراوات.
ولإعداد ست قطع مافن، يقول الطهاة في المنظمة الصناعية لمنتجي وتجار البطاطس بألمانيا أنك ستحتاج إلى 300 غرام من البطاطس المهروسة بشكل خشن.
قم بإضافة بصلتين مقطعتين بشكل ناعم، من البصل الأبيض والورق الأخضر. بالإضافة إلى 50 غراماً من كل من الشيدر المبشور والبارميزان المبشورة وبيضة وثلاثة ملاعق من الكريمة الطازجة وقليل من الملح والفلفل.
قم بمزج الخليط جيداً وضعه في صينية مافن مدهونة بالزبدة. ثم خبزها على درجة حرارة 200 في فرن جرى تسخينه مسبقاً لنحو 15 دقيقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | لا تتخلص من بقايا البطاطس.. هناك حل لذيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.