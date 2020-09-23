الامارات | لا تتخلص من بقايا البطاطس.. هناك حل لذيذ

شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتخلص من بقايا البطاطس.. هناك حل لذيذ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يطهو أحد الكمية الصحيحة من البطاطس، هناك دائماً بقايا، ولا ينبغي تركها تفسد.. لأن بقايا البطاطس هي بداية لوجبة خفيفة بسيطة ربما لم تصنعها من قبل وهي مافن البطاطس.

إنها رائعة لوضعها في صندوق طعام الأطفال أو كطبق جانبي للوجبة الرئيسة. مافن البطاطس هي في الأساس بطاطس مهروسة مخبوزة بالبيض والجبن والخضراوات.

ولإعداد ست قطع مافن، يقول الطهاة في المنظمة الصناعية لمنتجي وتجار البطاطس بألمانيا أنك ستحتاج إلى 300 غرام من البطاطس المهروسة بشكل خشن.

قم بإضافة بصلتين مقطعتين بشكل ناعم، من البصل الأبيض والورق الأخضر. بالإضافة إلى 50 غراماً من كل من الشيدر المبشور والبارميزان المبشورة وبيضة وثلاثة ملاعق من الكريمة الطازجة وقليل من الملح والفلفل.

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قم بمزج الخليط جيداً وضعه في صينية مافن مدهونة بالزبدة. ثم خبزها على درجة حرارة 200 في فرن جرى تسخينه مسبقاً لنحو 15 دقيقة.



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