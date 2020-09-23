معز مسعود ليس الأول.. شائعات ارتباط حاصرت حلا شيحة منذ طلاقها

علاقات و مجتمع

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن ارتباط الفنانة حلا شيحة، بالداعية معز مسعود، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال الشهور الماضية، وكان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

وحاولت "الوطن" التأكد من الخبر، إلا أن شقيقتها الفنانة هنا شيحة رفضت التعليق قائلة: "أنا مش بتكلم عن حلا.. ماليش علاقة.. اسألوا حلا"، رافضة التعليق على حقيقة الأمر سواء بالنفي أو التأكيد.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشاع فيها خبر ارتباط الفنانة حلا شيحة، ففي نهاية العام الماضي كشفت شيحة حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها "فيلا"، وذلك بعد ان انتشرت شائعة لاحقتها.

وتداول في تلك الأثناء أن هناك علاقة عاطفية سرية تجمعها برجل أعمال مصري، أهدى لها "فيلا" بالتجمع السكني الذي يملكه.

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وهو الأمر الذي نفته الفنانة خلال اتصال هاتفي مع برنامج "أي تي بالعربي"، المذاع على قناة "أم بي سي".

وقالت "حلا"، ساخرة من نبأ استعدادها للزواج من رجل الأعمال: "هاتولي الفيلا.. ومش عايزاه هو"، مؤكدة أنها لا تعلم سبب تداول تلك الشائعة، خاصة أنها منشغلة حاليا بعملها الفني وأسرتها.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن ارتباطها حال حدوث ذلك، متابعة: "لو في حاجة حقيقية بجد هعلن عنها على طول، ومش هخبي".

وفي نفس العام 2019، نفت حلا شيحة، ما تردد بشأن زواجها من الفنان محمد رمضان، لاسيما بعد انتشار صور لهما على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة: "مُجرد شائعات مُضحة، ومحمد بمثابة زميل وصديق له، كما أن زوجته صديقة لي".

وقالت "حلا" حينها لـ"الوطن" إنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، التي تُخرج من آنٍ لآخر: "هذه الأخبار لا تُسبب لي إزعاج على الإطلاق، بينما لا أود إفساد صداقتي مع محمد رمضان"، مُفسرة تداول نبأ الزواج يرجع إلى تعاونها مع في مسلسل "زلزال" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

وأكدت أنها تُكرس جهدها في الوقت الحالي في التمثيل، والعودة بشكل قوي، لاسيما وأنها غابت عن الساحة الفنية لسنوات طوال، لافتة إلى أن قرار زواجها لا تُفكر فيه حاليًا، ويُعد ضمن الأهداف المؤجلة.

وكانت قد كشفت "حلا شيحة" خلال حوار سابق لها عن رغبتها في الزواجمرة أخرى: "دلوقتي مركزة في شغلي وولادي وحياتي، صعب أتجوز دلوقتي".