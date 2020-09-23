الامارات | مايكل لونسدايل.. رحيل صاحب الـ 200 دور

شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل لونسدايل.. رحيل صاحب الـ 200 دور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الممثل الفرنسي - البريطاني مايكل لونسدايل، أول من أمس، عن 89 عاماً، بعد مسيرة استمرت ستة عقود شارك خلالها في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وأوضح وكيل أعماله أوليفييه لوازو أن الممثل الذي شارك في أكثر من 200 دور، توفي بعد ظهر الاثنين في منزله في باريس التي ولد فيها سنة 1931 لأب عسكري بريطاني وأم فرنسية. ونجح الممثل الذي يتقن الإنجليزية والفرنسية، خصوصاً من خلال رخامة صوته وأدائه اللافت، في أن يطبع ذاكرة الجمهور حتى في أدواره الثانوية.

ونال سنة 2011 عشية بلوغه سن الـ80، جائزة سيزار، الرديف الفرنسي للأوسكار، لأفضل ممثل بدور ثانوي عن دوره كراهب ينتهي مقتولاً في الجزائر في فيلم «أوف غادز أند من» لكزافييه بوفوا.

ومن أدواره المحفورة في ذاكرة المشاهدين خلال العقود الماضية، دور هوغو دراكس في فيلم مغامرات جيمس بوند «مونرايكر» سنة 1979 من بطولة روجر مور.

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ونشأ لونسدايل في لندن، ثم في المغرب خلال الحرب العالمية الثانية، وقرر خوض التمثيل بعدما انجذب إلى السينما في سن مبكرة،وعاد إلى باريس في 1947، حيث اكتشف المسرح وتلقى دروساً بالمسرح لمساعدته على تخطي الخجل في شخصيته. وانطلق في المجال المسرحي سنة 1955، قبل الانتقال إلى الشاشة الكبيرة في العام التالي. وفتح له حضوره وصوته اللافتين أبواب منتجين تعاونوا معه في عدد كبير من الأعمال.

نال في 2011 جائزة سيزار، الرديف الفرنسي للأوسكار.

حضوره اللافت فتح له أبواب العمل مع منتجين كبار.

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