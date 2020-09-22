بعد رد "تغريد" على تهمة خيانة زوجها.. قانوني: الزوج قد يعاقب بالحبس

علاقات و مجتمع

أوضح الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون، أنه في حال ثبوت كذب ادعاء الزوج الذي اتهم زوجته بالخيانة 11 عامًا، فإن العقوبة ستكون على البلاغ الكاذب وهي جنحة وعقوبتها الحبس ثلاث سنوات.

وأضاف "السيد" في حديثه لـ "هُن"، أما في حالة صدق أقوال الزوج توجه للمتهمة قضية زنا، والقضية لازالت قيد التحقيقات.

واعترض الدكتور شوقي السيد على سلوك الزوجة والزوج والافصاح عن الخلافات الزوجية بينهما قبل صدور حكم في الاتهامات المتبادلة بينهما.

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قصة الزوجة المتهمة بخيانة زوجها 11 عاما

وأثار الزوج الذي يدعى "محمد" حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرج في فيديو "لايف" بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتحدث عن خيانة زوجته له لمدة 11 عاما، وهو الفيديو الذي أدى لخروج الزوجة الهاربة من حكم حبس 3 سنوات في قضية زنا وإنكار نسب لترد عليه، وذلك عبر فيديو "لايف" أيضا بث على موقع "فيسبوك".

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وبين اتهامات الخيانة والزنا، ودفاع الزوجة عن نفسها، كانت مدة اللايف نحو ساعة كاملة، ردت فيها على اتهامات الزوج، والقضية التي أثبت تحليل الـDNA عدم أبوة الزوج لـ2 من أطفاله من أصل 3.

وكانت من أبرز تصريحات الزوجة "تغريد"، اتهام زوجها بعدم الإنفاق عليها، قائلة: "بتتهمني إني بجيب رجالة، ده أنا استحملت أعيش معاك في بيت أهلك مكنش في حمام، وكنت حامل وعندي السل عشان لا باكل ولا بشرب، الحمام كان في طبق بطلع أرشه على السطح، والحموم كان في جردل، لو أنا ست مش كويسة استحملت كل ده معاك ليه، أنا مخدتش فلوسك أنت اللي سرقتني، حتى الدهب أخدته وقلتلي اتسرقت".