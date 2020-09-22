علاقات و مجتمع
أعلنت الفنانة أمينة خليل عن خطتها بعد الزواج، وتحديدًا في حالة حدوث الحمل مباشرة.
وقالت أمينة لبرنامج Trending، على هامش العرض الخاص لفيلمها "توأم روحي"، بأنها سوف تتوقف عن التمثيل في حالة حملها، قائلة: "أكيد مفيش مخرج هيشغلني وأنا في الشهر التاسع".
وأكدت الفنانة الشابة، أن هناك بعض الأشياء في الحياة التي تستحق أن نتفرغ لها، في إشارة منها إلى أن العائلة واحدة منها.
وقالت أمينة خليل إنها تعرف الطهي بصورة عامة، ولكنها قررت أن تتعلمه بشكل احترافي مستغلة الوقت الذي لا تصور فيه أي من الأعمال الفنية من خلال التحاقها بدورة لتعليم الطهي.
وكشفت أمينة خليل بشكل عفوي عن موعد زفافها الذي لم تعلن عنه بعد، خلال حديثها عن دورة الطهي، بأنه مازال أمامها عام لكي تتعلم صنع أطباق أكل مختلفة، مما اعتبره الكثيرين تلميحا بأنها تستعد للزواج في صيف 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينة خليل تستعد للزواج بتعلم الطهي.. وتعلق: هناك أشياء تستحق التفرغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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