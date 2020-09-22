"شخص مميز".. حلا شيحة تثير الجدل حول ارتباطها بالداعية معز مسعود (صور)

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، صاحبت أنباء ارتباط الفنانة حلا شيحة، بالباحث الإسلامي معز مسعود، عقب ما يقارب السنة عن انفصاله من زوجته الثالثة شيري عادل.

الأمر الذي زائد من تأكيد الشائعة، هو تعليق "حلا" على آخر صورة لـ"مسعود"، ظهر خلالها أثناء لعبه على "جيتار" خلال جلوسه بالشارع، معلقًا باللغة الإنجليزية: "شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد الفنانة: "هاي معز.. من ألتقطت هذه الصورة".

تجاهل الباحث الإسلامي جميع التعليقات، عدا ما دونته "حلا"، ليرد عليها: "شخص مميز جدًا".

ولم ينفي أو يؤكد الثنائي صحة نبأ ارتباطهما عبر منصات التواصل الاجتماعي أو خلال تصريحات إعلامية حتى الآن.

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وفي أغسطس الماضي، نشرت الفنانة شيري عادل، خبر انفصالها رسمياً عن زوجها الداعية معز مسعود، عبر خاصة ستوري على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وأعادت شيري نشر خبر صحفي يؤكد انفصالهما، والذي جاء فيه أن المقطع الذي نشرته مع مسعود منذ فترة كان بعد انفصالهما، خاصة أنهما ما زالا يحتفظان بعلاقة إنسانية وطيدة بينهما.