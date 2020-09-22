التحليل النفسي للمتهمة بخيانة زوجها 11 عاما: عديمة المشاعر ومضطربة

علاقات و مجتمع

اعترافات مختلفة من الزوجة "تغريد" المتهمة بخيانة زوجها 11 عامًا، بعد اتهام زوجها لها أنها على علاقة غير شرعية برجل آخر، طوال 5 سنوات هي مدة عمله بالخارج، وذلك خلال حديثه لأحد البرامج التلفزيوينة، حيث اتهمته بتناول الحشيش وتقصيره معها ومع أطفاله ماديا، وغيرها من الاعترافات التي اعترفت بها من خلال فيديو "لايف".

وأوضح الزوج أن زوجته أنجبت إثر تلك العلاقة الأبناء المنسوبين إليه، وأجرى لهم تحليل DNA أثبت عدم أبوته لطفلين من 3 أبناء، وحكم على الزوجة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اتهامها بالزنا، وإنكار النسب.

التحليل النفسي لزوجة المتهمة بخيانة زوجها: تعانى من اضطرابات نفسية

أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن الزوجة تعاني من اضطرابات نفسية فهي شخصية سيكوباتية ليست لديها مشاعر، ويظهر ذلك من تقديم فيديو "لايف" للرد على اتهام زوجها لها بالخيانة.

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وأضاف أثناء حديثه لـ "هُن"، أنها شخصية تحلل الحرام، ولديها من اللامبالاة والأنانية ما جعلها تقدم على خيانة زوجها دون النظر إلى أطفالها، بالإضافة إلى الخروج للتبرير من خلال فيديو من الأمور التي تدين الزوجة.

وأكد أن الأطفال هما الضحية الأولى والأخيرة للأم بخيانتها والزوج بإهماله وعدم متابعة أطفاله وزوجته، "11 سنة خيانة والزوج ميعرفش ده قمة الإهمال من الزوج".

الزوجة تغريد ترد على اتهامات زوجها لها بالخيانة الزوجية

واستنكرت الزوجة "تغريد" اتهامات زوجة لها بالخيانة من خلال فيديو بثته للرد على اتهامات زوجها لها بالخيانة، مبررة اتهام زوجها لها بسبب طلب الخلع، مؤكدة أن أطفالها الثلاثة من صلبه.