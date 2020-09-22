سماح أبوبكر: قصص زمان ما ينفعش نحكيها لأطفال دلوقتي

علاقات و مجتمع

نصحت كاتبة الأطفال أسماء أبوبكر عزت، الأمهات والآباء بقراءة القصص للأطفال قبل النوم، قائلة إن الطفل يشعر من خلال ذلك بأن الوالدين يفضلونه، وأنهما خصصا له وقتا، كما أن القصة من شأنها تنمية حاستي السمع والبصر عند الأطفال.

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وأضافت "عزت" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبد العزيز ورضوى حسن، أنه يفضل أن تترك الأم أو الأب أو من يقرأ للأطفال القصص بتغيير صفحاتها بنفسه ليتعود على ملمس وشكل الكتاب.

وأشارت إلى أن قراءة القصة للأطفال مفيدة للآباء والأمهات والأطفال في نفس الوقت حيث تقرب المسافات وتحدث نوع من الحب والألفة أصبحت مفتقدة نسبيا حاليا، لافتةً إلى أن القصة تكون نقطة مشاركة بين الجميع، كما يمكن مناقشة الطفل حول القصة ومعرفة تفكيره، وهذا مهم.

وأوضحت أن القصص اختلفت عبر الأزمنة: "قصص زمان غير قصص دلوقتي، لأن طفل دلوقتي غير الأطفال زمان ومينفعش القصص اللي كنا بنحكيها زمان نحكيها النهاردة".

ولفتت إلى الأطفال حاليا منفتحين على العالم، ومتصل بوسائل التكنولوجيا ويجب التحدث معه بالعصر الذي يعيش به، موضحة أن القصة يجب أن تدهش الأطفال وتستفز خياله، بداية من عنوان القصة وأن تتناول موضوعات جذابة ومحبب وقريب لإدراكه والواقع الذي يعيشه.