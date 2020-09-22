الامارات | السجن لشاب قتل أمه بمطرقة في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن لشاب قتل أمه بمطرقة في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة ألمانية شاباً (19 عاماً) بتهمة قتل أمه عبر تسديد ضربات بمطرقة على رأسها.

وقضت محكمة مدينة ماجدبورج بسجن الشاب بتهمة ضرب أفضى إلى موت لستة أعوام في سجن الأحداث.

وبحسب بيانات الادعاء العام، وقعت الجريمة في يناير الماضي. وأصيبت الضحية بجروح بالغة في الدماغ ماتت بسببها. وعثر على جثة الأم بالصدفة في شقة مشتركة بين الأم وابنها في 11 مارس الماضي.

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وقبل اكتشاف الجريمة، دخلت الشرطة في مطاردة شرسة مع المتهم. وعثرت الشرطة في سيارته على مخدرات وميزان دقيق ومسدس غاز مع ذخيرة وجهاز صاعق. وألقت الشرطة القبض على المتهم وهو تحت تأثير المخدرات، ثم اكتشفت جثة الأم خلال تفتيش منزله.

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