إطلالة جديدة لابنة هيفاء وهبي "جمالك جمال مش عادي"

علاقات و مجتمع

شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها صورة جديدة لها أبرزت جمالها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأرفقت زينب تعليقًا على الصورة قالت خلاله، "وعندما تمنح الآخرين السعادة، ستحظى بها".

ظهرت زينب خلال الصورة بإطلالة أنيقة، بفستان ذات أكمام زرقاء، ولم تتكلف في وضع الماكياج، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها.

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لقيت الصورة التي شاركتها زينب استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "جمالك جمال مش عادي، إنسي هيبة الأزرق، تشبهين انجلينا جولي، الجمال عدى الكلام".

فيما تلقت العديد من التعليقات حول طبيعة علاقتها بوالدتها الفنانة هيفاء وهبي، وكان من أبرزها،" لازم تتواصلي مع أمك مايجوز الي تسوينه الجنة تحت أقدام الأمهات، الأم أم سواء ربت أو لا، الأم غير لا تتعوض أبداً حملت وتعبت 9 شهور عليكي ورضعتك نصيحة لوجه الله تصالحي معها قبل تموت أو يصير فيها شي".

زينب فياض هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من زوجها وابن عمها نصر فياض الذي تزوجته في مطلع التسعينيات وانفصلت عنه، بعد إنجاب ‏ابنتهما زينب عام 1993.‏

ووقعت خلافات كبيرة استمرت لسنوات، أدت لقطيعة بين هيفاء وابنتها، إلا أن الأخيرة كانت قد دعمت والدتها خلال الأحداث التي طرأت في بيروت عقب الانفجار التي كانت والدتها واحدة ممن تعرضوا للأذى النفسي والمادي خلاله، إذ تعرض منزلها للعديد من التلفيات.