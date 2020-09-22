احذر اكتئاب الخريف.. نصائح لتتخطاه بسهولة

صحة

بالتزامن مع قدوم فصل الخريف، يبدأ ما يعرف بـ اكتئاب الخريف، وهو يشبه اكتئاب الشتاء، حيث يصاب المريض بانخفاذ الرغبة في مزاولة الأنشطة، وكذلك يميل للعزلة الاجتماعية، وعدم رضا عن الشكل، والرغبة في البكاء.

ولمواجهة الدخول في مزاج سيء بفعل التغيرات الجوية المحيطة، وتبدل الفصول يقدم لك موقع "هن"، نصائح مواجهة اكتئاب الخريف بحسب موقع postpartumprogress.

تجنب العزلة

يجب ألا تنقطع عن الصحبة والأصدقاء، الذين يسهمون بشكل مباشر في ضبط الحالة المزاجية، لذلك حافظ على لقاء المقربين.

الثبات على العادة

ممارسة عادة بشكل روتيني على مدار كل الفصول سيشعرك بالامتنان.

المزاج

يجب أن تسأل نفسك دوما ما عليك أن تفعل كي يزول الشعور بالاكتئاب والعزلة، وماذا تريد لكي تشعر بالسرور، هل تريد ممارسة الرياضة.

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الاحتياجات الأساسية

احصل على الاحتياجات الأساسية لجسدك، مثل نوم عدد ساعات كافية، والتغذية السليمة وشرب المياه، وممارسة النشاط الحركي وعدم الاستسلام للخمول.

تكلم

تحدث إلى المقربين عما أحدثه تغير الفصول في مزاجك، فلابد وأن يسهم في تخفيفها عنك، فضلا عن أنه سيصبح أكثر تفهما لتقلباتك المزاجية.

اخفض الضغط

إن كنت ممن لديهم سقف طموحات عال، حاول أن تخفض الضغط عليك، فعند تغيير المناخ لابد وأن يحدث تغييرًا في روتينك، دون أن تقاوم هذا التغيير أو تنتقد نفسك بشأنه.

التنفس

هو عملية طبيعية حيوية لا تنقطع، إلا أن التركيز على التنفس بطريقة صحيحة في حالات التوتر والضغط العصبي له أثر بالغ في إعادة الأمور إلى طبيعتها.

الألوان

حاول أن تكون بيئتك مفعمة بالألون الزاهية المبهجة، لأن أحد أسباب هذا النوع من الاكتئاب، هو فقدان البيئة الطبيعية لألوانها المبهجة،

الاضطرابات العاطفية

يبدأ هذا الاضطراب في أواخر الخريف وبدايات الشتاء، وهو اضطراب نفسي، متعارف عليه لدى الأطباء، يمكن أن يصف الطبيب أدوية معينة للشفاء منهـا، لذا يمكنك بزيارة الطبيب لطلب المساعدة.

مجرد مرحلة

كن على يقين أن ما تمر به من ضيق واكتئاب هو مجرد مرحلة لن تستمر سوى أيام قبل أن تستعيد عافيتك النفسية مرة أخرى.