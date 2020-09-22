كتب: هن - 06:25 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل لازانيا، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل لازانيا لازانيا شرائح الحشو لحمة مفرومة. بصل مفروم. جزر مبشور. قرفة ناعمة. زنجبيل بودرة. عصير طماطم. زيت. بشاميل. Advertisements جبنة رومي مبشورة. جبنة موتزاريلا مبشورة. ملح. فلفل أسود. طريقة عمل لازانيا تسلق شرائح اللازانيا نصف سلقة. تعصج اللحمة المفرومة في طاسة مع الزيت والبصل والبهارات والملح والفلفل، ثم يضاف الجزر. لعمل البشاميل تشوح الزبدة والدقيق ثم يضاف اللبن والكريمة والملح والفلفل. يحضر بايركس ثم يوضع به كمية من البشاميل. تضاف شرائح اللازانيا ثم طبقة من العصاج ثم طبقة من الجبن. وتكرر نفس الخطوات حتى تنفذ كمية اللازانيا والحشوة. ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج، وتقدم.

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