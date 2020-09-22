زوج يحكي تفاصيل 11 سنة خيانة من زوجته: أولادي مش شبهي وفاعل خير فضحها

علاقات و مجتمع

حكى "محمد" الزوج الذي اكتشف خيانة زوجته بعد 10 سنوات من الزواج واكتشف أن أبناءه الثلاثة ليسوا من صلبه تفاصيل الواقعة وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فصائية "mbc مصر".

وقال الزوج المخدوع إنه تعرض لجريمة زنا وهتك عرض لا يتحملها أحد بخلاف سرقة "شقا عمره وحياته" حسب تعبيره، مشددًا على أن كل ما يمكن أن يخسره الإنسان متوفر في هذه الجريمة.

وحكى الزوج عن بداية ارتباطهما، مشيرًا إلى أنهما كانا جيران وتعرف عليها وربطته بها قصة حب وتقدم لخطبتها، مشددًا على أنهم من المفترض أنهما تزوجا عن حب.

وتابع: "كنت بشتغل في شرم الشيخ وقتها وكنت بنزل كل شهر أجازة أو كل شهر ونص وبنتي ولدت بنت وقتها، وبعد الثورة سافرت قطر وفي الفترة دي اتولد ولد وبنت"، لافتًا إلى أنه قام بعمل مشروع خاص به عام 2018 واستقر في مصر.

وأكد الزوج أنه لم يحدث أي شيء يثير شكه رغم أن الأطفال لا يشبهونه ولكنه لم يفكر في هذا الأمر، لافتًا إلى أنه بعد استقراره لاحظ حدوث بعض الأشياء الغريبة مثل اختفاء الأموال والهواتف المحمولة ووجود أرقام غريبة على هاتفها.

وعن اكتشافه الكارثة: "جالي رسالة من شخص بيقولي إنه فاعل خير وإنه عايز يساعدني وإني بتخان طول عمري وحياتي وعايز يساعدني وكفاية كده وإن مراتي بتخوني مع جارها قدام بيت والدتها وابتدى يبعت لي اسمه والعنوان اللي بيتقابلوا فيه وكل المعلومات اللي خلتني أدور ورا الموضوع وأشوف الكلام ده حقيقة ولا لا".

واستطرد: "أرقام التليفونات طلعت بتاعته وهي كانت شايلة رقم منهم باسمه واكتشفت أن الكلام ده حقيقي"، لافتًا إلى أنه لم يكن يفكر في الأبناء وقتها وتوجه لمحامٍ صديقه ونصحه بعمل تحليل dna وأنه حال كونهم أبناءه ينفصل عنها طالما دخل الشك بينهما.

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وأشار إلى أن فاعل الخير أرسل له صورة لعشيق زوجته واكتشف الشبه الكبير بينه وبين طفلته الصغرى، لافتًا إلى أنه دخل على حساب فيس بوك الخاص بعشيق زوجته ووجد صور أبنائه عليه واكتشف أن ابنه يشبه ابن العشيق كأنهما تؤام.

وأوضح أنه اصطحب ابنته وابنه الصغير لعمل تحليل dna في أحد المعامل الخاصة بشكل سري، مؤكدًا أن حماه سأله عن نتيجة التحليل رغم أنه لم يخبر أحدا وأنه فوجئ بأن زوجته ترفع عليه دعوى خلع بدون أي مقدمات.

وأكد أن نتيجة تحاليل الـdna ظهرت غير مطابقة وأن الأبناء ليسوا أبناءه، لافتًا إلى أنه حرر محضر زنا في قسم الشرطة.

ولفت الزوج إلى أنه اكتشف أن العشيق كان يتردد على شقتيه وأن صاحب المنزل أخبره أن هناك شخصا كان يتردد على شقته باستمرار وأنه بعدما عرض عليه صورته أكد له أنه هذا الشخص معتقدًا أنه شقيقها.

وأشار إلى أن المحضر تحول لقضية وطالب دفاع الزوجة بضم الطفلة الأولى للقضية وعمل تحاليل dna للأطفال الثلاثة في معامل الطب الشرعي وتفاجأ بأن تقرير الطب الشرعي يؤكد استحالة أن يكون هو أبو الأطفال الثلاثة.

وأوضح أن المحكمة بعدها حكمت بالسجن 3 سنوات على الزوجة الخائنة وعشيقها، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك التوقيت وبدأت المعاناة "أنا بعد ما خلصت أخدت كل المستندات ورفعت قضية إنكار نسب ومحكمة الأسرة قالت إنه الطفل للفراش ورفضت دعوى إنكار النسب".

ولفت "الزوج" إلى أن الزوجة وعشيقها هاربان ومعهما الأطفال، مشيرًا إلى أن شعوره نحو الأطفال: "دي زرعة أنا شقيت عليها 11 سنة ومالهمش أي ذنب في أي حاجة وأنا كمواطن ابتليت الابتلاء ده ولما سألت قالوا لي شوف القانون".

وأشار إلى أن زوجته اتهمته بالدياثة في فيديو لها، مؤكدًا أن هناك جريمة حدثت وضحيتها 3 أطفال "البنت الكبيرة عندها 11 سنة وعرفت اللي احنا فيه والعيال عرفوا اللي احنا فيه" متسائلا: "هنواجه المجتمع ازاي".

وناشد "الزوج" النائب العام ليكون هناك نظرة للتشريعات والقوانين في مصر لحدوث تطور علمي هائل والاستناد لأساليب لم تكن موجودة في الماضي.