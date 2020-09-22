إيمي طلعت زكريا تروي كواليس "إطلالة باربي": قالولي إنتي شبه درة

لايف ستايل

"نيو لوك" جريء، لفتت بها الفنانة إيمي طلعت زكريا الأنظار في أحدث جلسة تصوير، التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مُطلة بشعر متعدد الألوان يشبه الدمية الشهيرة "باربي"، وسط تفاعل واسع من الجمهور خلال الساعات الماضية.

إيمي: صبغت شعري بجد.. وراضية عن "اللوك"

"أنا صبغت شعري مدرج من اللون البمبي لحد الرمادي بجد، مكنتش حاطة باروكة".. بتلك الكلمات تبدأ "إيمي" الحديث عن تفاصيل "اللوك" الجديد، قائلةً لـ"هن" إنها راضية تمامًا عن الإطلالة النهائية، موضحةً أنها فكرت مع فريق العمل المكون من المصور ومصفف الشعر "فرانس"، وخبيرة التجميل نسمة حمدي ومصممة الأزياء جينا سلطان في تنفيذ فكرة "مجنونة" و"خارج الصندوق"، تفاجئ بها جمهورها.

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حالة من السعادة سيطرت على الفنانة الشابة، بسبب ردود الأفعال المشيدة بـ"لوك"، "ناس كتير شبهتني بفنانات أجنبيات، وكذا حد قالي لإنه افتكرني الممثلة الجميلة درة، ومقريتش تعليق ضايقني"، موجهةً الشكر لجميع أعضاء فريقها على الإطلالة المميزة و"غير التقليدية".

ابنة طلعت زكريا: عملي المقبل "أسبوع في الساحل"

وعن أعمالها الفنية الجديدة، تؤكد على مشاركتها الفنان نضال الشافعي في الفيلم السينمائي "أسبوع في الساحل"، مضيفة: "عندي حاجات كتير جاية، بس مش هقدر أقولها عنها حاجة، دعواتكم بالتوفيق".