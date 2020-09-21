فوائد زيت الورد للهالات السوداء سحرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - تُعَدُّ مشكله الهالات السوداء تحت العينين من المشاكل الشائعة بطريقة كبيرة بين الناس، حيث تُظهر الجلد بدرجة لون تختلف عن بقيّة لون الوجه، وتكون عائدة لأسباب عدة، ولعلاجه يمكنك اعتماد زيت الورد المستخرج من أوراق الورد بعد عمليّة التقطير بالبخار، وله رائحة رائعة تقضي على الهالات السوداء؛ لكونه يحتوي على فيتامين سي الذي يحارب البقع الداكنة.



زيت الورد لعلاج الهالات السوداء

زيت الورد لعلاج الهالات السوداء



يعمل زيت الورد على علاج الهالات السوداء التي تظهر بسبب التعب والإرهاق وقلّة النوم، إلى جانب قلةّ التغذية ونقص الفيتامينات الأساسيّة ونقص الكولاجين، بالإضافة إلى بعض العوامل الوراثيّة، أو بسبب الاستخدام المفرط للمكياج، لذلك يجب العناية بتلك المنطقة والعناية بها بشكل منتظم، ويمكن ذلك باستخدام زيت الورد أو ماء الورد، اللذين يساعدان بشكل كبير في التخلّص من هذه المشكلة، ويكون ذلك بدهن الهالات السوداء بزيت الورد لمدّة ساعة وتدليكه بلطف ليتغلغل الزيت إلى داخل البشرة، ويمكن أن تقومي بغسل عينيك بماء دافئ ثم مسحها بلطف بزيت الورد.

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استخدام ماء الورد

ماء الورد

ويمكنك أيضًا استخدام ماء الورد الذي يعمل على تجديد الجلد ويهدّئ العيون، وذلك بإحضار قطنة ونقعها بماء الورد ثمّ وضع القطنة على منطقة الهالات السوداء وتركها لمدّة خمس عشرة دقيقة، ويمكن تكرار هذه العمليّة يوميًّا حتّى تلاحظي الفرق، كما يمكنك العمل على إضافة زيت الورد للماء الذي تغسلين به وجهك في الصباح، فينعِّم البشرة ويحارب التجاعيد، أو اخلطيه مع زيت اللّوز وزيت الزيتون وضعي الخليط على الوجه، وإن كنتِ مُحِبَّة لاستخدام خلطات العناية المختلفة للبشرة، فيمكنك -عزيزتي- سَكْب ربع كوب من زيت جوز الهند في إناء معدني ووضعه على نار هادئة حتى يذوب، ثم إضافة كبسولتين من فيتامين E وملعقة صغيرة من زيت الورد، ثم أبعدي الخليط عن الحرارة وحركي المكونات جيدًا، ثم احفظيها في علبة نظيفة لاستخدامها يوميًّا قبل النوم أو في الصباح، وستلاحظين النتائج بشكل سريع.



زيت الورد هو زيت عطريّ يساعد على تلطيف المزاج، ويُعتبر من أنواع الزيوت الفاخرة، حيث يساعد على علاج الكثير من المشكلات، كما أنه يكافح علامات التقدم في السن والهالات السوداء والكثير من المشاكل، ويعمل على تحسين البشرة ويزيد من ثقتك بنفسك، ولكون الهالات السوداء من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص، فيمكن تطبيق هذه الخلطات للعناية بالجمال.

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