الامارات | توقيف الفاشينيستا الكويتية جمال النجادة وإحالتها للنيابة العامة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات الكويتية القبض على الفاشينيستا جمال النجادة، وأحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها في اتهامات وُجهت إليها بالإساءة إلى النيابة العامة، وفقا لصحيفتي "الرأي" و"القبس".

وأوقفت إدارة الجرائم الإلكترونية بالكويت والتابعة للمباحث الجنائية الفاشنيستا جمال النجادة، بناء على صدور أمر ضبط وإحضار بحقها إثر بلاغ من إدارة مباحث الجرائم الإلكترونية ووكيل النائب العام.

جاء ذلك بعد اتهام الفاشينيستا بالإساءة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية بمقطع صوتي منسوب لها انتقدت فيه ملاحقة النيابة العامة للمشاهير، على خلفية التحقيق معها ومع مجموعة من المشاهير بقضية غسيل الأموال وتضخم الحسابات.

وانتقدت النجادة في المقطع المتداول ملاحقة النيابة لها وللمشاهير الآخرين، قائلة "إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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