تبحث السيدات عن طرق مختلفة لتقديم الدجاج لأسرتها، ولذلك تقدم "هُن" كيفية تحضير الدجاج على الطريقة الصينية.

مقادير الدجاج على الطريقة الصينية

400 جرام من صدور الدجاج منزوعة الجلد والعظم.

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا.

ملعقتان صغيرتان من زيت السمسم.

زيت للقلي.

حبة صغيرة من الفلفل الأحمر (منزوعة البذور ومفرومة خشناً).

حبة فلفل أخضر (منزوعة البذور ومقطعة خشناً).

جزرة متوسطة مقطعة شرائح رفيعة.

فصا ثوم مفروم.

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3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل الطازج المفروم ناعماً.

3 ملاعق كبيرة من خل العنب الأبيض.

ملعقة كبيرة سكر بني ناعم.

ملح.

فلفل أسود مطحون طازج.

خليط تتبيلة القلي المكون من خلط 85 جرام دقيق مع ملعقة كبيرة من دقيق الذرة ونصف ملعقة صغيرة ملح في وعاء كبير، ثم ضيفوا 200 مل مياه معدنية فوارة مع قليل من مكعبات الثلج.

طريقة تحضير الدجاج على الطريقة الصينية

قطعوا الدجاج إلى قطع صغيرة وتبّلوها بالملح والفلفل الأسود واتركوها لمدة 20 دقيقة.

ضعوا قطع الدجاج في تتبيلة القلي ثم اقلوها لمدة 5 دقائق حتى يصبح لونها ذهبياً، ثم جففوها من الزيت باستخدام ورق المطبخ، واتركوها جانباً.

اخلطوا صلصة الطماطم والسكر والخل وصلصة الصويا في وعاء، لتحضير صلصة الحلو والحامض.

ضعوا زيت السمسم في مقلاة على النار ثم ضيفوا الزنجبيل المفروم، والفلفل الأحمر والأخضر والجزر والثوم وقلبوها جيداً لمدة دقيقة، ثم ضيفوا خليط صلصة الحلو والحامض وقطع الدجاج وقلبوها على نار متوسطة لمدة 3 دقائق.

زيّنوها بالسمسم وقدّموها مع الأرز الأبيض الطويل الحبة.