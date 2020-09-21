كتب: هن - 02:03 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020

حضري بطاطس محشية بالبشاميل بدلًا من الأطباق التقليدية، التي تتميز بمذاقها اللذيذ والمختلف عن طُرق البطاطس المعهودة. وإليكِ الخطوات بطريقة الشيف شربيني. مكونات بطاطس محشية بالبشاميل بطاطس مقورة. لحمة مفرومة. بصل. ثوم. بهارات لحمة. Advertisements جوزة الطيب. زعتر. دقيق. زبدة. لبن. جبنة موتزاريلا. طريقة عمل بطاطس محشية بالبشاميل قومي بتعصيج اللحمة المفرومة مع البصل والثوم والبهارات، على نار هادئة. جهزي البشاميل بالطريقة التقليدية، مستخدمة الدقيق مع الزبدة واللبن، ثم الكريمة والملح والفلفل وجوزة الطيب. ضيفي الجبن مع البشاميل. شوحي البطاطس مع الزعتر والبهارات. قومي بحشو البطاطس باللحم، ثم ترص، ثم يضاف البشاميل بصوص الجبن على الوجه وتتدخل الفرن حتى تمام النضج.

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