أول تعليق من شام ابنة أصالة عقب أنباء فسخ خطبتها: "لا تستسلم"

علاقات و مجتمع

شاركت الطبيبة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور على خاصية "الاستوري".

وجاءت الصور مدونًا عليها "لا تستسلم"، وهي آخر أغاني أصالة ضمن ألبومها الجديد.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تداول أنباء عن فسخ خطبتها من طبيب التجميل معتز نصير.

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و لم تفصح "شام" عن نبأ انفصالها عن معتز نصير، إذ كشف جو رعد، مصفف الشعر الشهير، عن النبأ، بحسب ما عرفه من أصالة، خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة: "لا تستلم"، في لبنان، فحينما سألها عن تجهيزات الزفاف، أخبرته بأنه لا يوجد شيء حاليًا.

وبالبحث في حساب شام الذهبي، على تطبيق "إنستجرام"، وجد أنها حذفت جميع صور خطبتها التي كانت شاركت بها متابعيها من قبل.

يأتي ذلك بعد فترة قصيرة من خطبتها، إذ أعلنت شام ارتباطها بطبيب التجميل معتز نصير، خلال الفترة الأخيرة في حفل عائلي بسيط، وظهرت العروس وقتها بإطلالة بسيطة "سمي فورمال"، مكونة من "بلوزة" بيضاء فضفاضة، وبنطلون فاتح اللون.

ووجهت وقتها "شام" رسالة رومانسية لخطيبها قائلة: "شكرا لك يا معتز على صدقك وكونك أنت، وتبين لي جانبا مختلفا من الحياة، سأكون معك ولك إلى الأبد".