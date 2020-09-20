لو ملحقتش تحتفل باليوم العالمي لتقدير الزوجة.. 5 أفعال تسعد بها زوجتك منها "الطبطبة"

للرجال فقط

تحتفل العديد من السيدات حول العالم، 20 سبتمبر، باليوم العالمي لتقدير الزوجة، الذي يعد من المناسبات الاجتماعية الرومانسية، التي ربما لا يعرفها الكثير، ولا يسمع عنها الأغلب خاصة من الرجال.

وقد يهمل بعض الأزواج الاحتفال بهذا اليوم، خاصة إذا لم يكن على دراية كافية به.

ويقدم "هن" للأزواج 5 أفعال تسعد بها زوجتك، إذا فاتك الاحتفال بتلك المناسبة، وقبل انتهاء اليوم.

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وقدم الدكتور محمد هاني، ‎استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية، لـ "هُن" روشتة للأزواج للاحتفال جاءت على النحو التالي:

الكلمة الحلوة

أكد "هاني" أن الكلمات الطيبة لها أثر معنوي أفضل من المادي، وإذا قرر الزوج تقديم بعض الكلمات الطيبة للزوجة يكن له أثر كبير في نفسها.

العناق والطبطبة

وأشار الاستشاري التفسي إلى أن العناق أو "الطبطبة" واحدة من الأفعال البسيطة التي تحمل الكثير من الاحتواء وتحتاجها الزوجة بشكل مستمر.

الشُكر والأمتنان

أكد "هاني" أن على الزوج تقديم الشُكر والامتنان لزوجته على مواقفها معه كنوع من التقدير الذي يدفعها للأمام، فضلًا عن رفع طاقتها المعنوية.

الحديث عن الذكريات

نوه استشاري العلاقات الزوجية إلى أهمية تذكر المواقف الطيبة والذكريات السعيدة بين الزوجين، والحديث معها عنها مراراً وتكراراً كنوع لتقديرها على ما بدر منها طيلة فترة الزواج.

تورتة أو عشاء في المنزل

ونصح "هاني" الأزواج بإمكانية الاحتفال دون تكاليف من خلال شراء تورتة، أو مساعدتها في تحضير عشاء رومانسي سويًا في المنزل.