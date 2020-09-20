نور عمرو دياب تصبغ شعرها بـ3 ألوان في أحدث ظهور.. ومتابعون: "زي القمر"

لايف ستايل

إطلالة غير تقليدية، لفتت بها نور عمرو دياب، الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا الأنظار، في أحدث جلسة تصوير، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "نور" بملابس شتوية طويلة، والتي تميزت بأنها "تكني كالار"، وبأكمام ممتدة إلى المعصمين، فضلًا عن صبغ شعر بـ3 ألوان، حيث ظهر الجانب الأيمن من الغُرة باللون البنفسجي، فيما اختارت اللون "البني الأشقر القاتم" للجانب الأيسر من الغُرة، مع الاعتماد على اللون "الكستنائي الغامق" فيما تبقى من خصلات الشعر.

وعلقت نور على صورتها، التي ألتقطت بعدسة Dren Maliqi، قائلة باللغة الأسبانية: "أنا سعيدة".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب 3 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "حلوة الألوان دي كلها"، و"عنيا زغللت من كتر الألوان"، و"جميلة ومختلفة"، و"زي القمر يا بنت الهضبة"، فيما دونت والدتها "إيموشن" قلوب حمراء.

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وفي وقت سابق، شاركت كل من كنزي عمرو دياب ابنة زينة عاشور وشقيقتها الكبرى نور دياب ابنة الفنانة شيرين رضا، مقطع فيديو جديد يجمعهما في أحدث ظهور لهما سوياً، عبر خاصية "أستوري" على حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الثنائي في مادة مصورة لا تتعدى الـ15 ثانية بـ"فلتر الفراشات"، مبتسمتين للكاميرا، إلا أن "كنزي" قررت إخراج لسانها، والتي تعد من حركاتها الشهيرة.

يأتي ذلك بعد رسائل اشتياق ومحبة، وجهتها نور عمرو دياب، إلى والدتها الفنانة شيرين رضا ووالدها "الهضبة"، والفنانة دينا الشربيني، عبر "إنستجرام"، وسط تفاعل الفنانين الثلاثة مع رسائلها.