الحضري والنساء: بيخاف من مراته ومتجوزش غادة عبدالرازق و"كله بالأدب" مع المكسيكية

للرجال فقط

رغم تميزه في مشواره الرياضي، فهو "السد العالي" هكذا لقبه جمهوره، لكن الجانب الاجتماعي، في حياة عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقًا، لم يخل من الجدل الذي أثير حوله خاصة في علاقاته بالجنس الآخر.

مراتي زعقتلي

حالة حب توجت بالزواج بين عصام الحضري وصابرين، فهي حبه الأول والسيدة التي ساندته في مواقف وظروف صعبة، كما أنها عرفت بالغيرة الشديدة عليه، ليتحدث "الحضري" خلال استضافته في برنامج "أبلة فاهيتا" عن مشاجرة زوجته معه.

""زعقت لي بسبب إحدى المعجبات" هكذا أفصح "الحضري" عن غيرة زوجته وشخصيتها القوية معه، بسبب تعبير حديث معجبة معه.

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متجوزتش غادة عبدالرازق

وفي وقت سابق، كانت الشائعات دارت حول زواج عصام الحضري من الفنانة غادة عبدالرازق، بصورة عرفية، وهو الأمر الذي لم يتجاوز حد الشائعة، التي نفاها خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة": "هو في شخص ممكن يتجوز مرة تانية".

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق أيضًا نفت هذه الشائعة في إحدى لقاءاتها الإعلامية: "زواجي من عصام الحضري ليس صحيحًا، الأمر لم يتخط الشائعات ولم تعد تزعجني مثل تلك الأمور، لأنني أدرك جيدًا أن حزب أعداء النجاح لا يمكن أن يسكت، ولذا ليس لدي وقت كي أضيّعه في الرد على كلام كاذب".

المكسيكية.. كله بالأدب

وبالأمس، ظهرت قصة أخرى حول علاقة "الحضري" بالجنس الآخر، التي أثارت الجدل حوله، وذلك بعد انتشار رسائل صوتية لحارس المرمى السابق مع فتاة مكسيكية، حاول من خلالها ترديد بعض الكلمات باللغة الإنجليزية.

الأمر الذي تدخل فيه "الحضري" لحسم الجدل، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يا جماعة منعًا للقيل والقال وأنا مبحبش أتكلم كتير فى أي موضوع يحصل.. اللي بيطلب مني رسالة صوتية أو فيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه فى حدود الأدب أنا بعمل ده بالحب وبالود والدليل إن فى دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي وبفلوس.. ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري".