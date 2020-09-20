معلومات عن ماهيتاب ماجد المصري بعد خطبتها "مدربة ملاكمة ووالدها أبعدها عن الفن"

علاقات و مجتمع

في حفل مقتصر على الأقارب والأصدقاء احتفل الفنان ماجد المصري، بخطوبة ابنته "ماهيتاب" على رجل الأعمال مصطفى القاضي، وفي حضور طليقته ووالدة العروس منى أش أش.

"تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفى القاضي.. عقبال عندكم جميعًا"، تعليق مقتضب نشره الفنان ماجد المصري، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، معلنًا عن خطوبة ابنته.

وظهرت "ماهيتاب" بفستان طويل باللون الأبيض، متزينة بمكياج بسيط وحجابها.

ويرصد "هن"، في هذا التقرير أبرز المعلومات عن ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري.

- ماهيتاب هي ابنة منى إش إش، الزوجة الأولى للفنان ماجد المصري، والتي أصيبت منذ فترة بفيروس كورونا المستجد، وتعافت منه.

- تعد هذه الخطبة الثانية لها، ففي العام 2018، كان "المصري" نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورا لخطوبة ابنته مهنئًا لها، واحتفل بها في حفل عائلي بسيط في منزلهما.

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- قررت ارتداء الحجاب وأعلنت عن ذلك عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "زي النهاردة من سنة كان يوم مهم أوي بالنسبة لي، كنت قاعدة مع قرايبي في البيت.. ومكنتش مركزة معاهم خالص، ولا مع كلامهم، كان في صوت في وداني مش بيروح بيقولي يالا يالا اتحجبي".

- امتهنت تدريب الملاكمة، بعد أن ساعدتها أسرتها في قرارها.

- صرحت في إحدى البرامج أنها تخشى تدريب والدها الفنان ماجد المصري، تدريب الملاكمة، حتى لا يفسد وجهها.

- رغم أن أنه عرض عليها التمثيل في عدد من الأعمال الفنية، لكن والدها يرفض الفكرة تمامًا، لذلك هي مبتعدة عن مجال التمثيل.

- يعد ظهورها على "السوشيال ميديا" قليلًا، لكنه في العام الماضي، لفتت الأنظار إليها بظهورها في حفل زفاف شقيقها في الساحل الشمالي، إذ تألقت وقتها بارتداء فستان باللون السيلفر، الشبيه بفستان سندريلا، واعتمدت على ارتداء حجاب باللون الأسود ووضع المكياج البسيط والهادئ.