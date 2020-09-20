ظهور إصابتين بفيروس كورونا في إحدى المدارس البريطانية بالشيخ زايد

ماما

أرسلت إدارة المدرسة البريطانية في القاهرة، فرع الشيخ زايد، تأجيل دخول أحد فصول المدرسة بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا بين الطلاب.

ونشرت المدرسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تفاصيل ظهور حالتين إصابة بفيروس كورونا، "الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ كوفيد 19 لهم الحق في الخصوصية، وعدم الكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بهم".

وأضافت إدارة المدرسة البريطاينة بمنطقة الشيخ زايد، أنها لا تعتقد أنه سيكون هناك أي حالات أخرى، ولكنهم بحاجة إلى التأكد لكي يكونوا آمنين، مقررين أن "grade 11" لن يعود إلى المدرسة حتى يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري.

وأشارت المدرسة إلى أن الفرق الطبية والدعم على اتصال مباشر مع العائلات من الطلاب المشاركين، وستتخذ المدرسة جميع الاحتياطات اللازمة.

وتابعت: "إذا تم إرسال طالب إلى المنزل من المدرسة بعد ظهور أعراض COVID-19 عليه، أو إذا ظهرت الأعراض عليه في المنزل، فسيتعين عليه إجراء اختبار COVID-19، في حالة كان الاختبار الإيجابي ، يجب على الوالدين إبلاغ إدارة المدرسة".

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اجراءات لضمان حماية الطلاب من التجمعات

وحرصت ادارة المدرسة على تقديم بعض الارشادات لأولياء الأمور منها:

- لا توجد تجمعات أو حفلات غير خاضعة للرقابة.

- حصر المناسبات الاجتماعية في مجموعات صغيرة بأقنعة.

- ضمان التباعد الاجتماعي والاحتياطات الأخرى.